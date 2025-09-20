Божинов считает, что «Зенит» мог бы выиграть ЛЧ: «У них есть сила и энергия»

Валери Божинов считает, что «Зенит» мог бы выиграть Лигу чемпионов.

– Какая лучшая команда в России?

– Могу выделить несколько – «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», «Зенит ». Когда все закончится, все клубы будут хорошо выступать в Европе.

– Какая российская команда может выиграть Лигу чемпионов?

– «Зенит». У них есть сила и энергия, – сказал экс-форвард «Манчестер Сити» на Кубке Легенд.