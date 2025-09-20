Погребняк о «Зените»: «Матч с «Краснодаром» носит чемпионско-реваншистское настроение. На стороне Петербурга чемпионский и лигочемпионский опыт, игроки сборной Бразилии»

Павел Погребняк считает, что чемпионский опыт поможет «Зениту» с «Краснодаром».

Команды встретятся в рамках 9-го тура Мир РПЛ в воскресенье.

«Матч носит такое чемпионско-реваншистское настроение со стороны «Зенита », реально украшение для первого круга, если «Краснодар » выиграет, то отрыв будет большой, «Зениту» тяжело будет в будущем как-то компенсировать.

«Зенит» сейчас устраивает только победа. «Краснодар» сейчас, наверное, немного превосходит «Зенит» в плане реализации и зрелищности в целом, потому что у петербургской команды пока все медленно, не хватает креативных действий впереди.

На стороне «Зенита» в этом матче чемпионский опыт, он пригодится без сомнения, лигочемпионский опыт.

Футболисты выступают и за сборную Бразилии, российские игроки первой величины. Все это должно дать хороший настрой «Зениту» на победу», – сказал экс-форвард клуба из Санкт-Петербурга и сборной России.