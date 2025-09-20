Черданцев об игре с «Краснодаром»: «Зенит» умеет собираться на решающие матчи. Они должны провести одну из лучших игр в сезоне»

Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Зенит».

– Какие ожидания от встречи «Краснодара» и «Зенита»?

– Результат не определит итоговую таблицу, но в случае победы «Краснодара » у «Зенита» возникнут большие турнирные проблемы. Отыграть 9 очков можно, но ты не имеешь права на ошибки. А твой соперник может ошибиться несколько раз.

Учитывая стабильность «Краснодара», дожидаться того, что команда попадет в яму и растеряет преимущество, не приходится. На фоне безошибочной игры это маловероятно. Поэтому игра имеет важнейшее значение для понимания относительно чемпионской гонки.

Надо заметить, что «Зенит» умеет собираться на такие решающие матчи. Поэтому я думаю, что они должны провести одну из лучших игр в сезоне. По крайней мере, «Зенит» должен быть готов. Футболисты, которые не играли после паузы на сборные, подойдут в лучшем состоянии. Предыдущие матчи надо вынести за скобки и смотреть топовые игры, которые показывали, что они могут собраться. Прогнозов никаких у меня нет. Хочется пожелать судейской бригаде, чтобы после матча мы обсуждали футбол, а не их решения, – сказал комментатор «Матч ТВ ».