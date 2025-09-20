  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Арбитр Бобровский о поведении Дзюбы на поле: «Когда все получается, Артем лучший друг для всех. Если что-то не так – может заводиться, гневно комментировать, подшучивать, как он умеет»
Арбитр Бобровский о поведении Дзюбы на поле: «Когда все получается, Артем лучший друг для всех. Если что-то не так – может заводиться, гневно комментировать, подшучивать, как он умеет»

Арбитр Ян Бобровский высказался об особенностях поведения Артема Дзюбы на поле.

Ранее Бобровский был футболистом и выступал за дубль «Зенита».

«Я в одной команде с Дзюбой не играл, но на уровне дубля мы друг против друга играли. Тут тоже все зависит от того, как игра складывается.

Когда у Артема все получается, он лучший друг для всех. Если что‑то начинает идти не так, то он может заводиться, может начать какие‑то гневные комментарии давать и подшучивать, как он умеет: и со злостью, и по‑доброму. То есть все зависит от того, как матч складывается.

Из последнего, по‑моему, когда ему в глаз попали, я говорю, что желтая карточка, а он встает, у него кровь льет, и говорит: «Ничего себе желтая! А глаз мне кто вернет?» Что‑то такое мне сказал. По‑доброму, нормально было», – сказал судья. 

37-летний форвард «Акрона» с марта этого года является рекордсменом российского футбола по числу голов. На счету Дзюбы 244 мяча за карьеру

