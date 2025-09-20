Андрей Мостовой: «В Краснодаре нас не устроит даже ничья. Хотим вернуть должок за поражение»

Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».

– Конечно, мы хотим вернуть должок за поражение «Краснодару» на выезде в прошлом сезоне. Серьезно к ним готовимся, понимаем, что в прошлом году они нас огорчили. Поэтому с огромным настроем, с горящими глазами приедем в Краснодар.

Думаю, это главный матч первой части сезона, да и в целом чемпионата. Даже несмотря на то на каком мы сейчас месте находимся, знаем, что по-любому нужно догонять. В случае нашей осечки отрыв уже будет очень большим. Прекрасно понимаем, что даже ничья нас не устроит.

– У «Зенита» в этом сезоне нет побед на выезде в РПЛ.

– В Краснодаре будет первая, – сказал вингер «Зенит».