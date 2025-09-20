  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Мостовой: «В Краснодаре нас не устроит даже ничья. Хотим вернуть должок за поражение»
4

Андрей Мостовой: «В Краснодаре нас не устроит даже ничья. Хотим вернуть должок за поражение»

Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».

– Конечно, мы хотим вернуть должок за поражение «Краснодару» на выезде в прошлом сезоне. Серьезно к ним готовимся, понимаем, что в прошлом году они нас огорчили. Поэтому с огромным настроем, с горящими глазами приедем в Краснодар.

Думаю, это главный матч первой части сезона, да и в целом чемпионата. Даже несмотря на то на каком мы сейчас месте находимся, знаем, что по-любому нужно догонять. В случае нашей осечки отрыв уже будет очень большим. Прекрасно понимаем, что даже ничья нас не устроит.

– У «Зенита» в этом сезоне нет побед на выезде в РПЛ.

– В Краснодаре будет первая, – сказал вингер «Зенит».

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?3550 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Мостовой
logoЧемпионат.com
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анекдот дня: игрок «Ахмата» кинул футболку болельщику после удаления – а ВАР отменил. Пришлось возвращать!
2617 сентября, 22:45
Гандри из «Ахмата» бросил болельщику футболку после удаления в матче с «Зенитом». Фанат вернул ее после отмены красной
1217 сентября, 20:20
Орлов про 0:0 с «Балтикой»: «Игры у «Зенита» пока нет, все дается с трудом. Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля»
2515 сентября, 15:01
Семак о заменах «Зенита» в перерыве: «Перестроения не было – просто Мостовой не попал в игру, от Лусиано ждали большего. Переходы, длинные атаки, подборы – здесь не хватало игрока»
4514 сентября, 16:56
Андрей Мостовой: «Думал, что я армеец на всю жизнь. Все друзья и знакомые говорят, что я воспитанник «Зенита». Ощущаю себя петербуржцем»
811 сентября, 05:18
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Милан» встретится с «Удинезе»
625 минут назад
Рубен Аморим: «Если я не выиграю, люди скажут, что я должен уйти. Но это не моя ответственность, а дело руководства. У Фергюсона одна игра изменила историю»
3754 минуты назад
«МЮ» и «Челси» на поле – выбор за вами! Сделайте ставку и получите фрибет 1500 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 08:00Реклама
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Эспаньол», в воскресенье «Барса» сыграет с «Хетафе», «Атлетико» – с «Мальоркой»
16сегодня, 06:50
Угальде о шансах «Спартака» на титул: «Чемпионство всегда возможно, мы постараемся это сделать. Пока я не показываю максимум того, что могу»
20сегодня, 06:40
Бан Станковича на месяц, россияне выступят на ОИ-2026 только как нейтральные атлеты, Петросян и Гуменник выиграли короткую на отборе на ОИ, Марио Фернандес завершил карьеру и другие новости
9сегодня, 06:10
«Челси» едет к кризисному «Юнайтед» на «Олд Траффорд». Возьмут 3 очка? Попробуйте угадать счет в «Предикторе»
сегодня, 06:00Телеграм
Деку о Флике во главе «Барсы»: «Хави привнес стабильность, но мы посчитали, что нам нужен кто-то с другими тренерскими навыками. Ханси идеально подошел, его «Бавария» очаровывала»
12сегодня, 05:40
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «МЮ» примет «Челси», «Арсенал» и «Ман Сити» сыграют в воскресенье
25сегодня, 04:55
Чемпионат России. «Пари НН» примет «Ахмат», «Акрон» против «Рубина», «Локомотив» в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» и «Зенит» сыграют в воскресенье
34сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
3 минуты назад
Санчес хочет сыграть на ЧМ-2030 – в 42 года: «Пока я могу вносить свой вклад и нахожусь в хорошей форме, я всегда хочу быть в сборной Чили. Это моя страна»
113 минут назад
Юран не исключил возвращения из Турции в РПЛ: «Сейчас я погружен в проект «Серика». Но не скрывал желания поработать в топ-клубе, необязательно в России»
420 минут назад
Первая лига. «Факел» сыграл вничью с «Енисеем», «Урал» против «Ротора», «Спартак» Кострома встретится с «Чайкой»
753 минуты назад
Слот про Виртца: «Художник, который может быть и злым. Нам не нужно учить его играть в футбол – ему просто нужно адаптироваться к уровню интенсивности АПЛ»
839 минут назад
Робсон считает, что «МЮ» должен перестать часто менять тренеров: «Когда у тебя есть деньги на обновление состава, тебе нужно 3 года, чтобы наладить работу команды»
558 минут назад
Марио Фернандес: «Дуглас очень любит Россию, но всегда давал понять, что мечтает играть за Бразилию. Желаю ему попасть на ЧМ»
4сегодня, 08:28
Бернарду не считает «Сити» фаворитом АПЛ: «Но если мы вернемся на свой уровень, не многие смогут нас остановить. Лигу невозможно выиграть до февраля, но можно ее проиграть»
2сегодня, 08:23
Черданцев об игре с «Краснодаром»: «Зенит» умеет собираться на решающие матчи. Они должны провести одну из лучших игр в сезоне»
14сегодня, 08:14
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Нажмы», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Риядом»
5сегодня, 06:55