Андрей Мостовой: «Думал, что я армеец на всю жизнь. Все друзья и знакомые говорят, что я воспитанник «Зенита». Ощущаю себя петербуржцем»

Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своем прошлом в ЦСКА.

— У тебя довольно непростой путь в футболе — академии ЦСКА, «Локомотива», потом опыт в ПФЛ и ФНЛ. Часто рефлексируешь о прошлом?

— Честно, редко вообще об этом думаю. Но путь у меня действительно тяжелый. Когда тебя отчисляют из самого первого набора по твоему возрасту, это сложно психологически. Я тогда прошел большой отбор, долгие годы был в команде — думал, что я армеец на всю жизнь. Поэтому отчисление перенес болезненно.

Наверное, это закалило мой характер. Когда думаю об этом, понимаю, что все происходящее — неслучайность. Важно иногда со стороны на все посмотреть.

— Сейчас про армейское прошлое забыл? Кем ощущаешь себя?

— Питерским, конечно. Все мои друзья и знакомые говорят, что я воспитанник «Зенита ». По жизни тоже ощущаю себя петербуржцем — живу там уже шестой год. Тяжело представить, что могу играть в какой-то другой команде — природнился к городу, клубу, болельщикам. Опять же, этого всего не было бы без того неудачного опыта в ЦСКА, наверное, – сказал Мостовой .