Гандри из «Ахмата» бросил болельщику футболку после удаления в матче с «Зенитом». Фанат вернул ее после отмены красной

Болельщик вернул игроку «Ахмата» футболку после отмены красной карточки.

Команда из Грозного уступила «Зениту » со счетом 1:2 в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Защитник «Ахмата » Надер Гандри сфолил на Андрее Мостовом в компенсированное ко второму тайму время, за что главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал ему красную карточку. Уходя с поля, тунисец бросил свою футболку болельщику.

После проверки ВАР красная карточка была заменена на желтую. Фанат вернул игроку футболку.