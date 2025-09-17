Гандри из «Ахмата» бросил болельщику футболку после удаления в матче с «Зенитом». Фанат вернул ее после отмены красной
Болельщик вернул игроку «Ахмата» футболку после отмены красной карточки.
Команда из Грозного уступила «Зениту» со счетом 1:2 в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
Защитник «Ахмата» Надер Гандри сфолил на Андрее Мостовом в компенсированное ко второму тайму время, за что главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал ему красную карточку. Уходя с поля, тунисец бросил свою футболку болельщику.
После проверки ВАР красная карточка была заменена на желтую. Фанат вернул игроку футболку.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
