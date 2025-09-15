Орлов про 0:0 с «Балтикой»: «Игры у «Зенита» пока нет, все дается с трудом. Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля»

Геннадий Орлов подвел итоги матча «Зенита» с «Балтикой» (0:0) в 8-м туре Мир РПЛ.

− До игры я говорил, что «Зениту » будет непросто. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля. Отсюда и игровые проблемы.

− Что мне не понравилось?

− Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова . Он же должен вести игру, а ошибался, причем в безобидных ситуациях.

В двух эпизодах принял не те решения. Разогнал атаку, создал численное преимущество, но своевременно не отдал пас. Сначала не снабдил передачей Лусиано , затем Мостового. Сам пробил, но неудачно. Нет, конечно, подкупает его заряженность на гол. Но если ты не забил и при этом не отдал, то ты не прав.

В целом все как-то с трудом дается сине-бело-голубым. Нужно признать: пока игры у «Зенита» нет. Команда все еще ищет себя, − сказал комментатор Геннадий Орлов .