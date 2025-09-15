  • Спортс
  • Орлов про 0:0 с «Балтикой»: «Игры у «Зенита» пока нет, все дается с трудом. Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля»
5

Орлов про 0:0 с «Балтикой»: «Игры у «Зенита» пока нет, все дается с трудом. Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля»

Геннадий Орлов подвел итоги матча «Зенита» с «Балтикой» (0:0) в 8-м туре Мир РПЛ.

− До игры я говорил, что «Зениту» будет непросто. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля. Отсюда и игровые проблемы.

− Что мне не понравилось?

− Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Он же должен вести игру, а ошибался, причем в безобидных ситуациях.

В двух эпизодах принял не те решения. Разогнал атаку, создал численное преимущество, но своевременно не отдал пас. Сначала не снабдил передачей Лусиано, затем Мостового. Сам пробил, но неудачно. Нет, конечно, подкупает его заряженность на гол. Но если ты не забил и при этом не отдал, то ты не прав.

В целом все как-то с трудом дается сине-бело-голубым. Нужно признать: пока игры у «Зенита» нет. Команда все еще ищет себя, − сказал комментатор Геннадий Орлов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
