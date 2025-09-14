Семак о заменах «Зенита» в перерыве: «Перестроения не было – просто Мостовой не попал в игру, от Лусиано ждали большего. Переходы, длинные атаки, подборы – здесь не хватало игрока»

Сергей Семак объяснил замены «Зенита» в перерыве матча с «Балтикой».

Встреча 8-го тура Мир РПЛ в Калининграде завершилась со счетом 0:0.

– Показалось, что с самого начала «Зенит» достаточно долго разыгрывал мяч во всех стандартных положениях, в том числе «от ворот». С чем это было связано и так ли это? И с чем была связана двойная замена и перестроение в перерыве?

– У нас не было перестроения никакого. А замены были связаны с тем, что и Андрей Мостовой не попал в игру, и от Лусиано мы ждали большего. Связано это было с тем, что те переходы, длинные атаки, подборы – здесь не хватало нам игрока. Поэтому Юра Горшков вышел, а Максим [Глушенков ], по сути, играл второго форварда. Здесь с этой точки зрения проблем меньше стало, но в атаке мы тоже не добавили, к сожалению.

Что касается ударов от ворот, то все команды так разыгрывают. Мы начинаем, «Балтика » выбивает – тоже долго выходят все из ворот. Вратарь ждет, пока все игроки выйдут, выбьет. Думаю, по времени то же самое. Нам нужно занять позиции для того, чтобы начинать от ворот через передачи, – сказал главный тренер «Зенита ».