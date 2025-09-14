  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о заменах «Зенита» в перерыве: «Перестроения не было – просто Мостовой не попал в игру, от Лусиано ждали большего. Переходы, длинные атаки, подборы – здесь не хватало игрока»
21

Семак о заменах «Зенита» в перерыве: «Перестроения не было – просто Мостовой не попал в игру, от Лусиано ждали большего. Переходы, длинные атаки, подборы – здесь не хватало игрока»

Сергей Семак объяснил замены «Зенита» в перерыве матча с «Балтикой».

Встреча 8-го тура Мир РПЛ в Калининграде завершилась со счетом 0:0.

– Показалось, что с самого начала «Зенит» достаточно долго разыгрывал мяч во всех стандартных положениях, в том числе «от ворот». С чем это было связано и так ли это? И с чем была связана двойная замена и перестроение в перерыве?

– У нас не было перестроения никакого. А замены были связаны с тем, что и Андрей Мостовой не попал в игру, и от Лусиано мы ждали большего. Связано это было с тем, что те переходы, длинные атаки, подборы – здесь не хватало нам игрока. Поэтому Юра Горшков вышел, а Максим [Глушенков], по сути, играл второго форварда. Здесь с этой точки зрения проблем меньше стало, но в атаке мы тоже не добавили, к сожалению.

Что касается ударов от ворот, то все команды так разыгрывают. Мы начинаем, «Балтика» выбивает – тоже долго выходят все из ворот. Вратарь ждет, пока все игроки выйдут, выбьет. Думаю, по времени то же самое. Нам нужно занять позиции для того, чтобы начинать от ворот через передачи, – сказал главный тренер «Зенита».

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?7663 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
logoЛусиано Гонду
logoАндрей Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoБалтика
logoЮрий Горшков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Талалаев о 0:0: «Удалось заставить «Зенит» играть так, как мы хотели. Год назад «Балтика» была 6-й в Первой лиге и смотрела вперед с надеждой – сейчас смотрим с уверенностью»
1352 минуты назад
Семак про 0:0 с «Балтикой»: «На победу не наиграли. Минимум голевых моментов, в атаке много брака. «Зенит» в каких‑то моментах просто отдавал мяч»
8656 минут назад
У «Зенита» 13 очков в 8 турах Мир РПЛ – это худший старт с 2008 года
53сегодня, 16:14
Главные новости
У «МЮ» 1 победа в 5 матчах сезона. Дальше – «Челси»
144 минуты назад
«МЮ» при Амориме выиграл 8 из 31 матча в АПЛ и проиграл 16. Общий счет – 36:49
187 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» разнес «МЮ», «Ливерпуль» одолел «Бернли», забив на 95-й
10797 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» – 3:0! Холанд сделал дубль, Фоден забил, у Доку две голевые
1798 минут назад
«Ростов» – ЦСКА. 1:0 – Кучаев забил после ошибки Акинфеева, Гайич удален. Онлайн-трансляция
11017 минут назадLive
Акинфеев не допускал результативных ошибок в РПЛ с октября 2020 года – это была его самая длинная серия в карьере
719 минут назад
Холанд забил 11 голов в 6 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард сделал дубль в игре с «МЮ», Эрлинг – лучший бомбардир АПЛ с 5 мячами
1828 минут назад
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
33 минуты назадТесты и игры
ЦСКА после ошибки Акинфеева пропустил от «Ростова». Пас вратаря через центр перехватил Кучаев
4245 минут назад
Семак про 0:0 с «Балтикой»: «На победу не наиграли. Минимум голевых моментов, в атаке много брака. «Зенит» в каких‑то моментах просто отдавал мяч»
8656 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гайич получил красную в матче с «Ростовом» за отмашку от Семенчука. Карасев удалил защитника ЦСКА после проверки ВАР
11 минуту назадФото
Холанд набрал 11 (8+3) очков в матчах с «МЮ» в АПЛ – больше, чем против любой другой команды
43 минуты назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах проиграла 0: 4 «Вердеру», «Санкт-Паули» одолел «Аугсбург»
356 минут назад
Холанд не забил «МЮ» в пустые ворота из пределов вратарской. Мяч после удара Эрлинга попал в штангу, Пеп упал на колени, схватившись за голову
619 минут назадФото
У «ПСЖ» 5 побед в 5 матчах сезона – четыре в Лиге 1 и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»
219 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова был сильнее «Ланса», «Лилль» обыграл «Тулузу»
1920 минут назад
«ПСЖ» обыграл «Ланс» – 2:0. Барколя сделал дубль, у Витиньи два ассиста, Хвича получил травму
221 минуту назад
«Матч начался – мяч сдулся». Игру в лиге округа Ставропольского края прерывали из-за сдувшегося мяча – его пытались накачать, но насос не работал
431 минуту назадВидео
«Зенит» в 3-й раз при Семаке не забил новичку РПЛ – «Балтике». У петербуржцев 0.21 xG – в чемпионате лишь дважды было меньше при текущем тренере
746 минут назад
Талалаев о 0:0: «Удалось заставить «Зенит» играть так, как мы хотели. Год назад «Балтика» была 6-й в Первой лиге и смотрела вперед с надеждой – сейчас смотрим с уверенностью»
1352 минуты назад