  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шикунов про бан Станковича на месяц: «Он заслужил такое наказание. Замучил уже! Сколько можно терпеть? Сначала было смешно, потом не до смеха, а сейчас неприятно»
11

Шикунов про бан Станковича на месяц: «Он заслужил такое наказание. Замучил уже! Сколько можно терпеть? Сначала было смешно, потом не до смеха, а сейчас неприятно»

Александр Шикунов считает справедливым отстранение Деяна Станковича на месяц.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

«Станкович заслужил такое наказание. Он уже замучил! Это же не в первый раз. Сколько это можно терпеть? Сначала было смешно, потом не до смеха, а сейчас неприятно. Это совсем неуважение!

Он же читал отзывы про себя. Надо уважать футбол, соперника, болельщиков и свой клуб. Вся страна смотрела по телевизору матч – и происходит вот такая комедия. Это что-то не совсем здоровое», – сказал бывший спортивный директор красно-белых. 

Станковича забанили на месяц – пропустит пять матчей. Без права обжалования

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?2984 голоса
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoСпартак
logoДеян Станкович
дисквалификации
logoАлександр Шикунов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шикунов о «Спартаке»: «Станковича нужно увольнять вместе с Кахигао – столько денег похоронили! Что Франсис сделал хорошего? Нам хватило Гарсии, два гола за такие деньги – ненормально»
22вчера, 17:08
Мостовой о дисквалификации Станковича на месяц: «Ничего себе! Нужно уметь сдерживать себя. Хотя и к судейству есть вопросы»
6вчера, 14:50
Григорьянц о дисквалификации Станковича: «Спартак» сказал, что уделит внимание поведению тренера. Такие вещи не красят ни их, ни другие клубы»
6вчера, 13:57
Смородская о дисквалификации Станковича: «Он шулер, который всех обманывает – мало тренирует, все время сидит на трибуне. Это должно быть звоночком для руководства «Спартака»
6вчера, 13:23
«Спартак» о дисквалификации Станковича: «Месяц – очень серьезный срок. Команда под ударом»
29вчера, 13:05
Главные новости
Бан Станковича на месяц, россияне выступят на ОИ-2026 только как нейтральные атлеты, Петросян и Гуменник выиграли короткую на отборе на ОИ, Марио Фернандес завершил карьеру и другие новости
218 минут назад
«Челси» едет к кризисному «Юнайтед» на «Олд Траффорд». Возьмут 3 очка? Попробуйте угадать счет в «Предикторе»
28 минут назадТелеграм
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «МЮ» примет «Челси», «Арсенал» и «Ман Сити» сыграют в воскресенье
14сегодня, 04:55
Чемпионат России. «Пари НН» примет «Ахмат», «Акрон» против «Рубина», «Локомотив» в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» и «Зенит» сыграют в воскресенье
15сегодня, 04:45
Марио Фернандес о завершении карьеры: «Мое тело не соответствует ритму профессионального футбола. Но я хотел бы в нем остаться – в роли спортивного директора или тренера»
12сегодня, 03:58
Не забудьте собрать пятерку игроков в Основе РПЛ! Новый тур скоро начнется
сегодня, 03:50Тесты и игры
Аморим сказал, что Рэтклифф не просил его изменить схему «МЮ»: «Даже папа римский не заставит меня. Это мое дело, моя ответственность, моя жизнь»
77вчера, 21:52
Гиггз и Фернандеш – кто в «МЮ» играл с обоими?
вчера, 22:00Тесты и игры
Лебедев о Ротенберге: «Увидел его машину – в шутку посигналил, и через секунду меня подрезал «Крузак». Боря потом говорит: «Я их еле успокоил, чтобы тебя не выбросили из тачки, а ее – с моста»
107вчера, 21:59
Ричардс – Мбаппе: «Кики, я люблю тебя. Моей первой любовью был Анри, но ты – нечто особенное, тот, о ком я мечтаю холодными ночами. Хочу взять у тебя интервью. Я хочу всего тебя»
31вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Хоффенхайма», «Лейпциг» примет «Кельн», «Дортмунд» и «Байер» проведут свои матчи в воскресенье
13 минуты назад
Гендиректор «Балтики» о 2-м месте в РПЛ: «Эйфории в команде нет. Талалаев все эти головокружения от успехов быстро снимет, если у кого-то появятся»
8 минут назад
Вступайте в лигу болельщиков любимого клуба РПЛ в Основе!
28 минут назадТесты и игры
«Ливерпуль» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
133 минуты назад
Деку о Флике во главе «Барсы»: «Хави привнес стабильность, но мы посчитали, что нам нужен кто-то с другими тренерскими навыками. Ханси идеально подошел, его «Бавария» очаровывала»
248 минут назад
«Пари НН» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 05:22
Первая лига. «Факел» в гостях у «Енисея», «Урал» против «Ротора», «Спартак» Кострома сыграет с «Чайкой»
1сегодня, 04:30
Арбитр Бобровский о поведении Дзюбы на поле: «Когда все получается, Артем лучший друг для всех. Если что-то не так – может заводиться, гневно комментировать, подшучивать, как он умеет»
3сегодня, 03:45
Тотти о сборной Италии: «Пропустить ЧМ в 3-й раз подряд было бы невыносимо. Мы и так уже слишком к этому привыкли. Гаттузо выведет команду на турнир, надеюсь»
6сегодня, 03:30
Неймар пропустит как минимум месяц из-за травмы мышцы бедра (Лукас Мусетти)
4сегодня, 03:15