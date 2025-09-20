Шикунов про бан Станковича на месяц: «Он заслужил такое наказание. Замучил уже! Сколько можно терпеть? Сначала было смешно, потом не до смеха, а сейчас неприятно»

Александр Шикунов считает справедливым отстранение Деяна Станковича на месяц.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

«Станкович заслужил такое наказание. Он уже замучил! Это же не в первый раз. Сколько это можно терпеть? Сначала было смешно, потом не до смеха, а сейчас неприятно. Это совсем неуважение!

Он же читал отзывы про себя. Надо уважать футбол, соперника, болельщиков и свой клуб. Вся страна смотрела по телевизору матч – и происходит вот такая комедия. Это что-то не совсем здоровое», – сказал бывший спортивный директор красно-белых.

Станковича забанили на месяц – пропустит пять матчей. Без права обжалования