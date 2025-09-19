Мостовой о дисквалификации Станковича на месяц: «Ничего себе! Нужно уметь сдерживать себя. Хотя и к судейству есть вопросы»
Александр Мостовой отреагировал на дисквалификацию Деяна Станковича.
Главный тренер красно-белых дисквалифицирован до 19 октября на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубка России за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2).
«Станковича отстранили на месяц? Ничего себе! Неожиданно. Хотя, если так посудить, то «Спартак» за это время проведет четыре игры, зачем писать, что месяц? Тут не понимаю. Наверное, чтобы заголовки были яркими.
Что касается поведения Станковича: понятно, что эмоции берут верх, но нужно уметь сдерживать себя. Хотя и к судейству есть вопросы», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Мостовой.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
