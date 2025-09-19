Мостовой о дисквалификации Станковича на месяц: «Ничего себе! Нужно уметь сдерживать себя. Хотя и к судейству есть вопросы»

Александр Мостовой отреагировал на дисквалификацию Деяна Станковича.

Главный тренер красно-белых дисквалифицирован до 19 октября на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубка России за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2).

«Станковича отстранили на месяц? Ничего себе! Неожиданно. Хотя, если так посудить, то «Спартак » за это время проведет четыре игры, зачем писать, что месяц? Тут не понимаю. Наверное, чтобы заголовки были яркими.

Что касается поведения Станковича : понятно, что эмоции берут верх, но нужно уметь сдерживать себя. Хотя и к судейству есть вопросы», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Мостовой .