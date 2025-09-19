«Спартак» о дисквалификации Станковича: «Месяц – очень серьезный срок. Команда под ударом»

В «Спартаке» отреагировали на дисквалификацию Деяна Станковича.

Главный тренер красно-белых отстранен до 19 октября на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубка России за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2).

«Месяц дисквалификации это очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию.

Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией», – сообщил руководитель пресс‑службы «Спартака » Дмитрий Зеленов .