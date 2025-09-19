Григорьянц о дисквалификации Станковича: «Спартак» сказал, что уделит внимание поведению тренера. Такие вещи не красят ни их, ни другие клубы»
«Спартак» пообещал КДК уделить внимание поведению Деяна Станковича.
Сегодня стало известно, что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).
– «Спартаку» какие‑то советы давали, чтобы подобного больше не было?
– Спрашивали клуб, какая работа ведется с тренером для предотвращения подобного поведения. Такие вещи не красят ни «Спартак», ни другие клубы.
В клубе сказали, что уделят этому внимание, – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости