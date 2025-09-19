Григорьянц о дисквалификации Станковича: «Спартак» сказал, что уделит внимание поведению тренера. Такие вещи не красят ни их, ни другие клубы»

«Спартак» пообещал КДК уделить внимание поведению Деяна Станковича.

Сегодня стало известно, что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

– «Спартаку» какие‑то советы давали, чтобы подобного больше не было?

– Спрашивали клуб, какая работа ведется с тренером для предотвращения подобного поведения. Такие вещи не красят ни «Спартак», ни другие клубы.

В клубе сказали, что уделят этому внимание, – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.