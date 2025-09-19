Смородская о дисквалификации Станковича: «Он шулер, который всех обманывает – мало тренирует, все время сидит на трибуне. Это должно быть звоночком для руководства «Спартака»

Ольга Смородская отреагировала на дисквалификацию Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака» отстранен на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубок России до 19 октября после удаления в игре с «Динамо» (2:2) в чемпионате России.

«Он мне давно не нравится. У меня нет к нему уважения. Станкович – шулер, который всех обманывает.

Это наказание должно быть звоночком для руководства «Спартака ».

Он вообще мало тренирует в последнее время, все время сидит на трибуне на дисквалификации», – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская .