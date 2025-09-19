Шикунов о «Спартаке»: «Станковича нужно увольнять вместе с Кахигао – столько денег похоронили! Что Франсис сделал хорошего? Нам хватило Гарсии, два гола за такие деньги – ненормально»

Александр Шикунов призвал уволить Франсиса Кахигао.

«Станковича нужно увольнять вместе с Кахигао. Кто такой этот Кахигао? Что он сделал хорошего за это время в «Спартаке »? Он потратил громаднейшие деньги!

Нам хватило одного Гарсии . Он не забил эти два мяча, ему их подарили в матче с «Динамо ». Два мяча за такие деньги – ненормально.

Мы не знаем, кто такой Кахигао , а он еще защищает Станковича . Если он против увольнения Деяна, надо убирать двоих.

Это точно не потеря для «Спартака» – они столько денег похоронили! Все это понимают: руководители клуба и болельщики», – сказал бывший президент «Спартака».