Шикунов о «Спартаке»: «Станковича нужно увольнять вместе с Кахигао – столько денег похоронили! Что Франсис сделал хорошего? Нам хватило Гарсии, два гола за такие деньги – ненормально»
Александр Шикунов призвал уволить Франсиса Кахигао.
«Станковича нужно увольнять вместе с Кахигао. Кто такой этот Кахигао? Что он сделал хорошего за это время в «Спартаке»? Он потратил громаднейшие деньги!
Нам хватило одного Гарсии. Он не забил эти два мяча, ему их подарили в матче с «Динамо». Два мяча за такие деньги – ненормально.
Мы не знаем, кто такой Кахигао, а он еще защищает Станковича. Если он против увольнения Деяна, надо убирать двоих.
Это точно не потеря для «Спартака» – они столько денег похоронили! Все это понимают: руководители клуба и болельщики», – сказал бывший президент «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
