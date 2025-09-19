Глава КДК Григорьянц: «Мне кажется, есть два разных Станковича. Тот, который был на заседании, адекватен»
Глава КДК РФС высказался о Деяне Станковиче.
Сегодня стало известно, что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).
– Вы не первый раз общаетесь со Станковичем. У вас сложилось впечатление о нем как о человеке? Что с ним происходит? Насколько он адекватен?
– Мне кажется, это два разных человека. Тот, который был здесь, на заседании, абсолютно адекватен. И есть тот, который совершает все это на поле. А в принципе, Станкович очень коммуникабельный.
– Как объяснить его слова, что все судьи лгут?
– Это уже вопрос, который касается не того, как Станкович общается. Тут он отвечает судьям, что зол на них. Но все – в спокойной манере, – сказал Артур Григорьянц.
Опубликовано: Sports
Источник: «Российская газета»
