Генсек РФС Митрофанов о дисквалификации Станковича: «Решение принято строго в рамках закона»

Генсек РФС прокомментировал дисквалификацию Деяна Станковича.

Сегодня стало известно, что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

«Решение принято строго в рамках закона», – сказал Максим Митрофанов , комментируя вердикт КДК РФС .



Из-за дисквалификации Станкович не сможет руководить «Спартаком » в матчах Мир РПЛ с «Крыльями Советов», «Пари НН», ЦСКА и «Ростовом», а также в игре пятого тура пути РПЛ Фобет Кубка России против «Пари НН».