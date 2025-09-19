  • Спортс
Генсек РФС Митрофанов о дисквалификации Станковича: «Решение принято строго в рамках закона»

Генсек РФС прокомментировал дисквалификацию Деяна Станковича.

Сегодня стало известно, что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

«Решение принято строго в рамках закона», – сказал Максим Митрофанов, комментируя вердикт КДК РФС.
 
Из-за дисквалификации Станкович не сможет руководить «Спартаком» в матчах Мир РПЛ с «Крыльями Советов», «Пари НН», ЦСКА и «Ростовом», а также в игре пятого тура пути РПЛ Фобет Кубка России против «Пари НН».

