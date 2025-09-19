Зампред Госдумы Жуков за увольнение Станковича: «При таком составе нет вразумительной игры – это же ненормально. В большинстве матчей абсолютно невнятный футбол. Игроки не знают, что делать»

Александр Жуков разочаровался в работе Деяна Станковича.

– Как оцените перспективы Станковича и его работу на посту главного тренера «Спартака»?

– «Спартак» неудачно выступает в этом сезоне. Только в отдельных матчах что-то более-менее показывает, а в большинстве игр абсолютно невнятный футбол. Так же было и в матче с «Ростовом».

Станкович не оправдывает надежды, которые возлагали на него. Думаю, что он исчерпал себя и назрели изменения в тренерском штабе.

У «Спартака» было масштабное доукомплектование команды, состав сейчас очень хороший. И при таком составе нет вразумительной игры, это же ненормально. Есть ощущение, что футболисты «Спартака» просто не знают, что им делать на поле, – отметил первый заместитель председателя Государственной думы и болельщик красно-белых.