Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»

Рубен Аморим пошутил, что ему предложили новый контракт в «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер встретился с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом .

«Он предлагал мне новый контракт.

На самом деле он выразил поддержку, объяснил, что это долгий проект. Он много раз говорил, что это мой первый сезон – я так не считаю. Но это нормально.

Я разговаривал с ним, с Омаром Беррадой и Джейсоном Уилкоксом, просто пытаясь узнать все данные по команде.

Обычная встреча, у нас их было несколько», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .

