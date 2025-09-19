Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»
Рубен Аморим пошутил, что ему предложили новый контракт в «Манчестер Юнайтед».
Ранее главный тренер встретился с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом.
«Он предлагал мне новый контракт.
На самом деле он выразил поддержку, объяснил, что это долгий проект. Он много раз говорил, что это мой первый сезон – я так не считаю. Но это нормально.
Я разговаривал с ним, с Омаром Беррадой и Джейсоном Уилкоксом, просто пытаясь узнать все данные по команде.
Обычная встреча, у нас их было несколько», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Мареска об Амориме: «Великолепный тренер. На старте проекта иногда бывают трудности»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости