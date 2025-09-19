  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»
15

Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»

Рубен Аморим пошутил, что ему предложили новый контракт в «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер встретился с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом.

«Он предлагал мне новый контракт.

На самом деле он выразил поддержку, объяснил, что это долгий проект. Он много раз говорил, что это мой первый сезон – я так не считаю. Но это нормально.

Я разговаривал с ним, с Омаром Беррадой и Джейсоном Уилкоксом, просто пытаясь узнать все данные по команде.

Обычная встреча, у нас их было несколько», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

Мареска об Амориме: «Великолепный тренер. На старте проекта иногда бывают трудности»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
Омар Беррада
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
Джим Рэтклифф
logoBBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим про 0:3 с «Ман Сити»: «МЮ» мог избежать этих голов и должен забивать сам при таком количестве моментов. Нам нужно работать над многими вещами»
7614 сентября, 18:10
Аморим о вратарях «МЮ»: «Байындыр продолжит играть. Желаю Онана всего наилучшего, даже футболистам высочайшего уровня иногда нужно что-то менять»
2712 сентября, 13:40
Шервуд о поражении «МЮ» от «Гримсби»: «Юнайтед» проигрывает 0:2, а Аморим смотрит на тактическую доску. Рубен, ты не найдешь там того, что нужно – это следовало сделать до игры»
281 сентября, 11:33
Главные новости
«Барселона» – фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Сити» – 7-й, «Кайрат» – последний
617 минут назад
Юрий Семин: «В РПЛ игроки лежат на поле больше всех. Либо меняйте, либо пусть лежит за бровкой. В женском футболе симуляций меньше – девочки бьются, встают и бегут дальше»
1219 минут назад
Бенитес о финале ЛЧ-2005: «Люди до сих пор плачут, вспоминая о том матче. Называют это лучшим днем в жизни. Даже Руни не мог поверить, когда «Ливерпуль» отыгрался с 0:3»
637 минут назад
Титов о «Спартаке»: «Непонятно, что идет не так. Мне это очень больно и неприятно. Коллектив, тренерский штаб, руководство – в чем проблема?»
1142 минуты назад
Третья апелляция «Реала» по удалению Хейсена отклонена. Защитник пропустит игру с «Эспаньолом»
20сегодня, 13:50
Тебас об АПЛ: «Она убыточна, теряет миллиард фунтов ежегодно. Им не удается заполучить звезд. Ла Лига стремится к «Золотому мячу», у нас все еще больше европейских титулов»
30сегодня, 13:49
Пеп пошутил о тратах «Арсенала» летом: «Если Артета выиграет титул, это будет только из-за денег. То же самое с «Ливерпулем». Ведь это работает не только с «Ман Сити», правда?»
28сегодня, 13:40
КДК рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Зенита» про Дегтярева. Клуб пригласят на заседание
48сегодня, 13:35
Рэшфорд – игрок недели ЛЧ. Форвард «Барсы» опередил Влаховича, Тюрама, Тринкау
22сегодня, 13:33
Гайич дисквалифицирован на 2 игры (одна – условно) за отмашку в матче ЦСКА с «Ростовом». Испытательный срок – 3 месяца
15сегодня, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Серик Беледиеспор» Юрана впервые выиграл два матча подряд. Собщалось о задержках по зарплате в команде
16 минут назад
Губерниев о дисквалификации Станковича: «Деяна быстро выгонят. «Спартак» без него будет выглядеть значительно лучше»
69 минут назад
Артета о матче с «Сити»: «Это одна из лучших команд мира, «Арсенал» сможет оценить свой уровень. Для нас главное – победа и стабильность»
9 минут назад
Агентство Ткаченко выплатило Заболотному сумму, которую «Химки» задолжали игроку: «Для Антона это было важно, мы отреагировали»
221 минуту назад
Генменеджер Ла Лиги Гомес о финансах «Барсы»: «Это клуб мирового класса, он придет в норму. Сейчас они работают без стадиона, приносящего 70-80 млн евро в год»
128 минут назад
Защитник «Серик Беледиеспор» Тихий о задержках по зарплате в клубе: «Не знаю, о чем речь. Мне сейчас некогда»
1048 минут назад
Григорьянц о дисквалификации Станковича: «Спартак» сказал, что уделит внимание поведению тренера. Такие вещи не красят ни их, ни другие клубы»
453 минуты назад
«Он назвал судью «чучелом». Тренера «Факела» Климова отстранили на 7 игр по итогам драки в матче Первой лиги с «Родиной», Гогличидзе – на 5
654 минуты назад
Пономарев о Станковиче: «Провоцирует, чтобы «Спартак» расторг с ним договор и выплатил компенсацию. Понимает, что его скоро уволят»
4сегодня, 13:42
Смородская о дисквалификации Станковича: «Он шулер, который всех обманывает – мало тренирует, все время сидит на трибуне. Это должно быть звоночком для руководства «Спартака»
3сегодня, 13:23