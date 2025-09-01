  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шервуд о поражении «МЮ» от «Гримсби»: «Юнайтед» проигрывает 0:2, а Аморим смотрит на тактическую доску. Рубен, ты не найдешь там того, что нужно – это следовало сделать до игры»
28

Шервуд о поражении «МЮ» от «Гримсби»: «Юнайтед» проигрывает 0:2, а Аморим смотрит на тактическую доску. Рубен, ты не найдешь там того, что нужно – это следовало сделать до игры»

Тим Шервуд раскритиковал поведение Рубена Аморима во время матча с «Гримсби».

«Манчестер Юнайтед» уступил команде из 4-й лиги Англии по пенальти во 2-м раунде Кубка английской лиги (2:2, пенальти – 11:12). После 1-го тайма «МЮ» проигрывал со счетом 0:2.

«Он должен посмотреть на себя и сказать: «Я делаю свою работу неправильно». Он не извлекает максимум из состава, который ему дали. Итак, Джим Рэтклифф дал ему деньги. Он дал ему инструменты для работы. Да, возможно, он захочет еще немного. Возможно, ему дадут еще немного, но есть базовые вещи.

Для меня последней каплей стало то, что они проигрывают 0:2 «Гримсби» в Кубке лиги, а он смотрит на тактическую доску, двигает ее, пытаясь что-то найти.

Послушай, Рубен, ты не найдешь там, на этой тактической доске, того, что тебе нужно. То, что тебе нужно, ты должен был сделать до игры и сказать: «Ребята, единственная команда, которая может победить вас, независимо от того, насколько хорошо они играют, – а мы признаем, что «Гримсби» играет очень хорошо... Вы проиграете сами себе. Если вы не выходите с правильным отношением к борьбе, с желанием работать, с желанием усердно бегать друг за друга, выкладываться по полной за майку самого большого клуба в стране, вы сегодня проиграете», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

Шервуд об Амориме: «Парень блестяще говорит, у него полно харизмы, но у команды 28 очков в 29 играх. Любой человек с улицы получил бы такой результат, тренируя «МЮ»

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30753 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoД4 Англия
logoпремьер-лига Англия
logoГримсби Таун
logoТим Шервуд
logoКубок английской лиги
Джим Рэтклифф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
98 минут назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
2033 минуты назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
4848 минут назад
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
16сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
9сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
18сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
47сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
26сегодня, 01:55
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
43сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
518 минут назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
6сегодня, 04:20
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
3сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
8сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
2сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
11сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45