Шервуд о поражении «МЮ» от «Гримсби»: «Юнайтед» проигрывает 0:2, а Аморим смотрит на тактическую доску. Рубен, ты не найдешь там того, что нужно – это следовало сделать до игры»

Тим Шервуд раскритиковал поведение Рубена Аморима во время матча с «Гримсби».

«Манчестер Юнайтед » уступил команде из 4-й лиги Англии по пенальти во 2-м раунде Кубка английской лиги (2:2, пенальти – 11:12). После 1-го тайма «МЮ» проигрывал со счетом 0:2.

«Он должен посмотреть на себя и сказать: «Я делаю свою работу неправильно». Он не извлекает максимум из состава, который ему дали. Итак, Джим Рэтклифф дал ему деньги. Он дал ему инструменты для работы. Да, возможно, он захочет еще немного. Возможно, ему дадут еще немного, но есть базовые вещи.

Для меня последней каплей стало то, что они проигрывают 0:2 «Гримсби » в Кубке лиги, а он смотрит на тактическую доску, двигает ее, пытаясь что-то найти.

Послушай, Рубен , ты не найдешь там, на этой тактической доске, того, что тебе нужно. То, что тебе нужно, ты должен был сделать до игры и сказать: «Ребята, единственная команда, которая может победить вас, независимо от того, насколько хорошо они играют, – а мы признаем, что «Гримсби» играет очень хорошо... Вы проиграете сами себе. Если вы не выходите с правильным отношением к борьбе, с желанием работать, с желанием усердно бегать друг за друга, выкладываться по полной за майку самого большого клуба в стране, вы сегодня проиграете», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

