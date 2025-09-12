Аморим о вратарях «МЮ»: «Байындыр продолжит играть. Желаю Онана всего наилучшего, даже футболистам высочайшего уровня иногда нужно что-то менять»

Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с вратарями «Манчестер Юнайтед».

Ранее английский клуб купил 23-летнего Сенне Ламменса у «Антверпена». Основным голкипером в первых играх «Юнайтед» в АПЛ был Алтай Байындыр .

14 сентября команда проведет матч с «Манчестер Сити».

«Байындыр продолжит играть. Это другая лига, страна, тренировки, другой мяч. Они будут бороться за место в основе, но для меня очевидно, что Байындыр выйдет в стартовом составе», – сказал Рубен Аморим .

Он также прокомментировал уход Андре Онана в аренду в «Трабзонспор».

«Мы понимали, что нужны перемены, и иногда трудно объяснить, почему. Иногда это просто момент, иногда невезение.

И ему, и нам тяжело, но я желаю Онана всего наилучшего. Он хорошо работал, но иногда, даже будучи игроком высочайшего уровня, нужно что-то менять», – добавил главный тренер «Манчестер Юнайтед ».

