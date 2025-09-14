Аморим про 0:3 с «Ман Сити»: «МЮ» мог избежать этих голов и должен забивать сам при таком количестве моментов. Нам нужно работать над многими вещами»
«Если посмотреть на голы, мы могли избежать их. Это был самый важный фактор. Мы можем играть лучше, особенно в таких моментах, как со вторым голом. Мы пропустили необязательные голы.
Разница главным образом была в том, что мы не реализовывали свои контратаки. Во втором тайме соперник лучше нас действовал в переходных фазах, и мы страдали в эти моменты.
Мы можем выступать лучше, это ясно. Опять же, контратаки: третий гол – отсутствие взаимопонимания, игроки не знают, кто идет на мяч, и вот парень свободно бьет. При первом голе он был в окружении четырех игроков – и мы могли быть агрессивнее в тот момент.
В таких матчах нам нужно действовать идеально, а в этом матче мы не играли идеально. Разочаровывает всегда одно и то же, при таком количестве моментов мы должны забивать голы. Нам нужно работать над многими вещами перед следующим матчем», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после поражения со счетом 0:3.
«МЮ» при Амориме выиграл 8 из 31 матча в АПЛ и проиграл 16. Общий счет – 36:49