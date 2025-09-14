Аморим про 0:3 с «Ман Сити»: «МЮ» мог избежать этих голов и должен забивать сам при таком количестве моментов. Нам нужно работать над многими вещами»

Рубен Аморим недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» в обороне против «Ман Сити».

«Если посмотреть на голы, мы могли избежать их. Это был самый важный фактор. Мы можем играть лучше, особенно в таких моментах, как со вторым голом. Мы пропустили необязательные голы.

Разница главным образом была в том, что мы не реализовывали свои контратаки. Во втором тайме соперник лучше нас действовал в переходных фазах, и мы страдали в эти моменты.

Мы можем выступать лучше, это ясно. Опять же, контратаки: третий гол – отсутствие взаимопонимания, игроки не знают, кто идет на мяч, и вот парень свободно бьет. При первом голе он был в окружении четырех игроков – и мы могли быть агрессивнее в тот момент.

В таких матчах нам нужно действовать идеально, а в этом матче мы не играли идеально. Разочаровывает всегда одно и то же, при таком количестве моментов мы должны забивать голы. Нам нужно работать над многими вещами перед следующим матчем», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » после поражения со счетом 0:3.

«МЮ» при Амориме выиграл 8 из 31 матча в АПЛ и проиграл 16. Общий счет – 36:49