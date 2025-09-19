  • Спортс
Мареска об Амориме: «Великолепный тренер. На старте проекта иногда бывают трудности»

Энцо Мареска назвал Рубена Аморима великолепным тренером.

20 сентября «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 5-го тура АПЛ.

«Я очень ценю Рубена Аморима. Он великолепный тренер.

Иногда на старте проекта бывают трудности. Не сомневаюсь, что он фантастический тренер. Я смотрел его матчи еще в «Спортинге», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

«МЮ» при Амориме выступает в АПЛ хуже всех остальных 16 клубов, игравших в обоих сезонах. Манкунианцы набрали 31 очко в 31 матче и пропустили на 13 голов больше, чем забили

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
