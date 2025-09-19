Мареска об Амориме: «Великолепный тренер. На старте проекта иногда бывают трудности»
Энцо Мареска назвал Рубена Аморима великолепным тренером.
20 сентября «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 5-го тура АПЛ.
«Я очень ценю Рубена Аморима. Он великолепный тренер.
Иногда на старте проекта бывают трудности. Не сомневаюсь, что он фантастический тренер. Я смотрел его матчи еще в «Спортинге», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
«МЮ» при Амориме выступает в АПЛ хуже всех остальных 16 клубов, игравших в обоих сезонах. Манкунианцы набрали 31 очко в 31 матче и пропустили на 13 голов больше, чем забили
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости