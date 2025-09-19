«Спартак» оштрафован на 160 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо» – за выходы Станковича и штаба на поле, оскорбления судьи фанатами и неподобающее поведение команды

КДК оштрафовал «Спартак» на 160 тысяч рублей.

Красно-белые сыграли вничью с «Динамо» (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ (2:2).

«Рассмотрели выход за пределы технической зоны представителей тренерского штаба «Спартака» с выходом на поле – Деяна Станковича , Пьерлуиджи Бривио, Ненада Сакича . Штраф Станковичу – 10 тысяч рублей, Бривио оштрафован на 10 тысяч рублей, Сакич – на 10 тысяч рублей. Поскольку они выходили на поле, «Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей.

Болельщики «Спартака » скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Штраф – 30 тысяч рублей. Также за неподобающее поведение команды – предупреждение четырех футболистов, одного официального лица клуба и удаление двух официальных лиц клуба в составе одной команды, – «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.