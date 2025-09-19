  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава КДК о дисквалификации Станковича: «На всю страну прозвучало оскорбительное слово. Тренер сказал, что слова судей – ложь, он никого не оскорблял»
15

Глава КДК о дисквалификации Станковича: «На всю страну прозвучало оскорбительное слово. Тренер сказал, что слова судей – ложь, он никого не оскорблял»

Артур Григорьянц объяснил, за что дисквалифицировали Деяна Станковича.

Главный тренер получил дисквалификацию на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубок России до 19 октября после удаления в игре с «Динамо» (2:2) в чемпионате России. 

«Получили дополнительные рапорты от двух судей – Егора Егорова, который написал о нецензурном выражении, и резервного судьи, который указал, что слышал матерное слово от тренера на сербском языке.

Мы смотрели видео основного вещателя, на всю страну из уст Станковича прозвучало оскорбительное слово. Станкович был на заседании, с ним были представители клуба. Тренер давал трактовку словам, что в его лексиконе нет такого слова, и он не согласен с написанным Егоровым.

По второму слову Станкович сказал, что оно не означает оскорбление, в Сербии оно не является нецензурным, и использовал его на эмоциях. А третье слово, попавшее в эфир, он трактовал как «сукины дети».

Станкович сказал, что слова судей – ложь, он никого не оскорблял. И извинился перед комитетом за свое поведение.

КДК при применении спортивных санкций должен учитывать рецидив. 22 мая КДК дисквалифицировал Станковича на два матча Кубка России за оскорбительное поведение в адрес главного судьи. В данном случае мы имеем дело с рецидивом. Более того, считаем, что имеем право применить более жесткие санкции.

С учетом всех обстоятельств Станкович дисквалифицирован на 1 месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДеян Станкович
logoсудьи
Артур Григорьянц
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
logoСпартак
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Балтика» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» оштрафована на 10 тысяч рублей
213 минут назад
Уверены, что «Челси» добьет Аморима? Тогда выбирайте победу Марески в «Предикторе»
14 минут назадТелеграм
Станкович дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке за удаление в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» пропустит 5 игр, включая дерби с ЦСКА
12038 минут назад
Слот об «Эвертоне»: «Когда Жота скончался, они приехали на «Энфилд» – я оценил это. У них хорошая команда – есть игрок, стоивший 100 млн фунтов»
645 минут назад
Руководство «Спартака» склоняется к увольнению Станковича. Кахигао против – у него нет кандидата на замену («Чемпионат»)
8156 минут назад
У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав в Ла Лиге – 761 млн евро. У «Барселоны» снизился более чем на 100 млн – до 351 млн
4459 минут назад
Мареска об Амориме: «Великолепный тренер. На старте проекта иногда бывают трудности»
10сегодня, 12:10
Марио Фернандес объявил о завершении карьеры. Защитник побеждал в РПЛ с ЦСКА и «Зенитом» и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 со сборной России
97сегодня, 12:08
Алонсо о Винисиусе: «В «Реале» много важных игроков, он один из них. Я очень ценю каждого. Все в одной лодке»
7сегодня, 11:54
Ричардс не согласился с Каррагером, что «Челси» еще сильнее отстал от «Сити» и «Ливерпуля»: «Они выиграли клубный ЧМ, обыграв «ПСЖ». Джейми назвал КЧМ «трофеем Микки Мауса»
17сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Гвардиола о Родри: «В среду он чувствовал дискомфорт, но сказал: «Против «Наполи» я буду в порядке», и сыграл просто потрясающе. С ним на поле «Сити» чувствует себя увереннее»
1 минуту назад
Гайич дисквалифицирован на 2 игры (одна – условно) за отмашку в матче ЦСКА с «Ростовом». Испытательный срок – 3 месяца
11 минуту назад
Кузьмин о Слуцком в «Москве»: «Перед финалом Кубка он вызвал Comedy Club – Харламова и Батрутдинова. Пошло расслабление, они шутили. К сожалению, не помогло – мы проиграли»
2 минуты назадВидео
Глава пресс‑службы «Спартака» Зеленов о дисквалификации Станковича: «Месяц – очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом»
59 минут назад
Алонсо о конфликте Симеоне с фанатами «Ливерпуля» в ЛЧ: «Тема оскорблений давно вышла из-под контроля. Приходится учиться жить с этим»
16 минут назад
«Спартак» оштрафован на 160 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо» – за выходы Станковича и штаба на поле, оскорбления судьи фанатами и неподобающее поведение команды
118 минут назад
Аллегри об игре с «Удинезе»: «В «Милане» победы – норма, а не исключения. Это один из четырех самых важных матчей чемпионата. Нам нужно идти к цели шаг за шагом»
28 минут назад
Ткаченко об уходе Файзуллаева из ЦСКА: «Клуб понимал, что Аббосу лучше уйти. Его цена могла не вырасти»
230 минут назад
Садыгов о задержках зарплат в «Серик Беледиеспор»: «Без комментариев»
739 минут назад
Ещенко о главной проблеме российского футбола: «Кто будет работать детским тренером за 50 тысяч в месяц? Тут нужно забыть про семью и заниматься только футболом»
548 минут назад