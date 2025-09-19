Глава КДК о дисквалификации Станковича: «На всю страну прозвучало оскорбительное слово. Тренер сказал, что слова судей – ложь, он никого не оскорблял»

Артур Григорьянц объяснил, за что дисквалифицировали Деяна Станковича.

Главный тренер получил дисквалификацию на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубок России до 19 октября после удаления в игре с «Динамо» (2:2) в чемпионате России.

«Получили дополнительные рапорты от двух судей – Егора Егорова, который написал о нецензурном выражении, и резервного судьи, который указал, что слышал матерное слово от тренера на сербском языке.

Мы смотрели видео основного вещателя, на всю страну из уст Станковича прозвучало оскорбительное слово. Станкович был на заседании, с ним были представители клуба. Тренер давал трактовку словам, что в его лексиконе нет такого слова, и он не согласен с написанным Егоровым.

По второму слову Станкович сказал, что оно не означает оскорбление, в Сербии оно не является нецензурным, и использовал его на эмоциях. А третье слово, попавшее в эфир, он трактовал как «сукины дети».

Станкович сказал, что слова судей – ложь, он никого не оскорблял. И извинился перед комитетом за свое поведение.

КДК при применении спортивных санкций должен учитывать рецидив. 22 мая КДК дисквалифицировал Станковича на два матча Кубка России за оскорбительное поведение в адрес главного судьи. В данном случае мы имеем дело с рецидивом. Более того, считаем, что имеем право применить более жесткие санкции.

С учетом всех обстоятельств Станкович дисквалифицирован на 1 месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.