Солари про 8-е место в РПЛ: «Спартак» – великая команда, мы осознаем нашу ответственность. Я уверен, что мы можем исправить ситуацию»
Пабло Солари заявил, что «Спартак» способен исправить ситуацию в чемпионате.
После восьми туров Мир РПЛ красно-белые набрали 12 очков и занимают 8-е место в таблице.
– Как оценишь результат команды в чемпионате? По силам выбраться из этого положения и стать чемпионом?
– Мы осознаем, что «Спартак» – великая команда, отдаем себе отчет, какая ответственность лежит на нас.
Мы работаем, и я уверен, что мы можем повлиять на ситуацию и исправить ее.
У нас в команда отличные игроки, и они отлично работают, чтобы исправить ситуацию, – сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
