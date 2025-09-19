Солари про 8-е место в РПЛ: «Спартак» – великая команда, мы осознаем нашу ответственность. Я уверен, что мы можем исправить ситуацию»

Пабло Солари заявил, что «Спартак» способен исправить ситуацию в чемпионате.

После восьми туров Мир РПЛ красно-белые набрали 12 очков и занимают 8-е место в таблице.

– Как оценишь результат команды в чемпионате? По силам выбраться из этого положения и стать чемпионом?

– Мы осознаем, что «Спартак» – великая команда, отдаем себе отчет, какая ответственность лежит на нас.

Мы работаем, и я уверен, что мы можем повлиять на ситуацию и исправить ее.

У нас в команда отличные игроки, и они отлично работают, чтобы исправить ситуацию, – сказал полузащитник «Спартака ».