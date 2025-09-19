  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Вильярреал» об интересе к Умярову: «Информация не соответствует действительности»
4

«Вильярреал» об интересе к Умярову: «Информация не соответствует действительности»

В «Вильярреале» опровергли интерес к Наилю Умярову.

Ранее Metaratings сообщил, что испанский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Спартака», но пока не делал официальных предложений.

«Данная информация не соответствует действительности. Мы не интересуемся Умяровым», – сказал директор «Вильярреала» Мигель Анхель Тена.

В этом сезоне Наиль провел за «Спартак» 10 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контракт 25-летнего игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoНаиль Умяров
Мигель Анхель Тена
возможные трансферы
logoВильярреал
logoЛа Лига
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ткаченко об Умярове: «Уедет в Европу в следующем году. Как минимум у трех клубов есть устойчивый интерес. Он очень нравится «Бетису»
43сегодня, 07:13
Карпин об Умярове вне сборной: «Он начал играть на нынешнем уровне последний год. Есть Кисляк, Черников, Баринов, Глебов – эти люди знают требования. Есть конкуренция»
7012 сентября, 09:28
Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»
1032 сентября, 18:59
Главные новости
Уверены, что «Челси» добьет Аморима? Тогда выбирайте победу Марески в «Предикторе»
11 минут назадТелеграм
Глава КДК о дисквалификации Станковича: «На всю страну прозвучало оскорбительное слово. Тренер сказал, что слова судей – ложь, он никого не оскорблял»
1224 минуты назад
Станкович дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке за удаление в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» пропустит 5 игр, включая дерби с ЦСКА
11535 минут назад
Слот об «Эвертоне»: «Когда Жота скончался, они приехали на «Энфилд» – я оценил это. У них хорошая команда – есть игрок, стоивший 100 млн фунтов»
642 минуты назад
Руководство «Спартака» склоняется к увольнению Станковича. Кахигао против – у него нет кандидата на замену («Чемпионат»)
7753 минуты назад
У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав в Ла Лиге – 761 млн евро. У «Барселоны» снизился более чем на 100 млн – до 351 млн
3956 минут назад
Мареска об Амориме: «Великолепный тренер. На старте проекта иногда бывают трудности»
10сегодня, 12:10
Марио Фернандес объявил о завершении карьеры. Защитник побеждал в РПЛ с ЦСКА и «Зенитом» и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 со сборной России
95сегодня, 12:08
Алонсо о Винисиусе: «В «Реале» много важных игроков, он один из них. Я очень ценю каждого. Все в одной лодке»
7сегодня, 11:54
Ричардс не согласился с Каррагером, что «Челси» еще сильнее отстал от «Сити» и «Ливерпуля»: «Они выиграли клубный ЧМ, обыграв «ПСЖ». Джейми назвал КЧМ «трофеем Микки Мауса»
17сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Кузьмин о Слуцком в «Москве»: «Перед финалом Кубка он вызвал Comedy Club – Харламова и Батрутдинова. Пошло расслабление, они шутили. К сожалению, не помогло – мы проиграли»
только чтоВидео
Глава пресс‑службы «Спартака» Зеленов о дисквалификации Станковича: «Месяц – очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом»
46 минут назад
Алонсо о конфликте Симеоне с фанатами «Ливерпуля» в ЛЧ: «Тема оскорблений давно вышла из-под контроля. Приходится учиться жить с этим»
13 минут назад
«Балтика» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оштрафована на 10 тысяч рублей
213 минут назад
«Спартак» оштрафован на 160 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо» – за выходы Станковича и штаба на поле, оскорбления судьи фанатами и неподобающее поведение команды
115 минут назад
Аллегри об игре с «Удинезе»: «В «Милане» победы – норма, а не исключения. Это один из четырех самых важных матчей чемпионата. Нам нужно идти к цели шаг за шагом»
25 минут назад
Ткаченко об уходе Файзуллаева из ЦСКА: «Клуб понимал, что Аббосу лучше уйти. Его цена могла не вырасти»
227 минут назад
Садыгов о задержках зарплат в «Серик Беледиеспор»: «Без комментариев»
736 минут назад
Ещенко о главной проблеме российского футбола: «Кто будет работать детским тренером за 50 тысяч в месяц? Тут нужно забыть про семью и заниматься только футболом»
545 минут назад
Солари про 8-е место в РПЛ: «Спартак» – великая команда, мы осознаем нашу ответственность. Я уверен, что мы можем исправить ситуацию»
345 минут назад