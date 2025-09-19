«Вильярреал» об интересе к Умярову: «Информация не соответствует действительности»

В «Вильярреале» опровергли интерес к Наилю Умярову.

Ранее Metaratings сообщил , что испанский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Спартака », но пока не делал официальных предложений.

«Данная информация не соответствует действительности. Мы не интересуемся Умяровым », – сказал директор «Вильярреала » Мигель Анхель Тена.

В этом сезоне Наиль провел за «Спартак» 10 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контракт 25-летнего игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.