«Вильярреал» об интересе к Умярову: «Информация не соответствует действительности»
В «Вильярреале» опровергли интерес к Наилю Умярову.
Ранее Metaratings сообщил, что испанский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Спартака», но пока не делал официальных предложений.
«Данная информация не соответствует действительности. Мы не интересуемся Умяровым», – сказал директор «Вильярреала» Мигель Анхель Тена.
В этом сезоне Наиль провел за «Спартак» 10 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контракт 25-летнего игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
