Винисиус, Беллингем и Камавинга – в запасе на матч «Реала» с «Марселем», Родриго и Мастантуоно – в старте

Винисиус Жуниор не попал в стартовый состав «Реала» на матч Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо принял решение оставить бразильца на скамейке. Также в запасе Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга .

На поле против «Марселя » с первой минуты выйдут:

– вратарь : Тибо Куртуа ;

– защита : Трент Александер-Арнолд, Эдер Милитао, Дин Хейсен, Альваро Каррерас;

– полузащита : Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер;

– атака : Франко Мастантуоно, Килиан Мбаппе, Родриго.

«Реал» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 22:00