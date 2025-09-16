Винисиус, Беллингем и Камавинга – в запасе на матч «Реала» с «Марселем», Родриго и Мастантуоно – в старте
Винисиус Жуниор не попал в стартовый состав «Реала» на матч Лиги чемпионов.
Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо принял решение оставить бразильца на скамейке. Также в запасе Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга.
На поле против «Марселя» с первой минуты выйдут:
– вратарь: Тибо Куртуа;
– защита: Трент Александер-Арнолд, Эдер Милитао, Дин Хейсен, Альваро Каррерас;
– полузащита: Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер;
– атака: Франко Мастантуоно, Килиан Мбаппе, Родриго.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
