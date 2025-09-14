  • Спортс
  • Анчелотти о том, легко ли оставить Винисиуса в запасе: «Конечно, он делает то, о чем я прошу его. В сборной такие проблемы бывают редко – если один игрок недоволен своей ролью, я вызову другого»
Анчелотти о том, легко ли оставить Винисиуса в запасе: «Конечно, он делает то, о чем я прошу его. В сборной такие проблемы бывают редко – если один игрок недоволен своей ролью, я вызову другого»

Карло Анчелотти высказался о формировании состава сборной Бразилии.

– В течение карьеры вы тренировали многих бразильцев. В своей книге вы упоминаете одного из первых, с кем вы работали – Ривалдо в «Милане». Вам показалось, что он не был готов к своему первому матчу, и сообщили ему, что он останется в запасе. Он возразил вам: «Нет, Ривалдо не сядет на скамейку запасных». Вы объяснили, что он все равно будет на скамейке. Легко ли посадить в запас Винисиуса?

– Конечно. У нас с Вини прекрасные отношения, он делает то, о чем я его прошу. У меня никогда не было с ним проблем.

Но в сборной нечасто приходится сталкиваться с такими проблемами. Ведь если один игрок недоволен своей ролью, то я вызову другого, без проблем. У меня больше нет обязанности работать со спортсменом в течение всего сезона, как в клубе.

– В последние дни было много разговоров о ситуации с Неймаром.

– Это не тот случай. Почему это должно быть так?

– Он отрицал, что его не вызвали из-за проблем со здоровьем. Он объяснил это «техническим решением». Это проблема для вас?

– В сборной должны быть самые талантливые игроки. Это очевидно, не так ли? Но талантливый игрок также должен быть хорош физически. Он должен быть готов на 100 процентов, а не на 80.

Неймар находится в процессе улучшения своей формы. Пожалуй, он самый талантливый бразильский игрок. У него была небольшая проблема со здоровьем, и он довольно быстро восстановился. Но я хочу, чтобы он был действительно хорош, чтобы иметь возможность играть. Он сможет сыграть на чемпионате мира, если будет готов физически. С технической точки зрения спорить не о чем. Его цель должна состоять в том, чтобы быть готовым к июню. Неважно, был он в списке в октябре, ноябре или марте или нет.

– Работая в клубе, вы привыкли говорить, что Лигу чемпионов выигрывает не нападение, а сильная оборона. Это относится и к чемпионату мира?

– Да. Думаю, что следующий чемпионат мира выиграет команда, которая будет лучше обороняться, а не та, которая лучше атакует. Таков футбол, – сказал главный тренер сборной Бразилии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L'Equipe
