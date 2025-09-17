Экс-судья Бурруль о 2-м пенальти «Реала» в игре с «Марселем»: «Назначен неверно. Игрок упал на газон, движение рукой естественное»
Экс-судья Бурруль не согласен с 2-м пенальти «Реала» в игре с «Марселем».
«Марсель» уступил «Реалу» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (1:2). Оба гола мадридцы забили с пенальти – дважды отличился Килиан Мбаппе. Второй 11-метровый был назначен Ирфаном Пельто на 79-й минуте за попадание мяча в руку Факундо Медине, который в подкате пытался отобрать его у Винисиуса.
«На мой взгляд, пенальти назначен неверно, поскольку это естественное движение. Игрок упал на газон, и его рука не стремилась к мячу», – заявил Альфонсо Перес Бурруль.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
