Тренер Бельгии Гарсия о желтой с Уэльсом: «Их 2-й гол запятнан фолом. Меня дисквалифицировали на матч в Казахстане, это хорошо – избавит меня от долгой поездки»

Руди Гарсия иронично отреагировал на дисквалификацию в матче с Казахстаном.

Вчера сборная Бельгии обыграла Уэльс (4:2) в 8-м туре отбора на ЧМ-2026.

Главный тренер команды Гарсия получил желтую карточку за споры с арбитром Даниэлем Зибертом .

В следующем туре бельгийцы 15 ноября на выезде сыграют с казахстанской командой.

«Для меня второй гол Уэльса был запятнан фолом. Похоже, меня дисквалифицировали на матч в Казахстане .

Это хорошо: избавит меня от долгой поездки», – заявил Гарсия после игры.