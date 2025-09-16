  • Спортс
  «Реалу» дали 2-й пенальти в матче с «Марселем» после попадания мяча в руку Медине отскоком от газона. Мбаппе реализовал удар
«Реалу» дали 2-й пенальти в матче с «Марселем» после попадания мяча в руку Медине отскоком от газона. Мбаппе реализовал удар

«Реал» вновь забил «Марселю» с пенальти в матче ЛЧ.

На 79-й минуте матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов  при счете 1:1 Факундо Медина в подкате попытался отобрать мяч у Винисиуса Жуниора в штрафной «Марселя». После отскока от газона мяч попал в руку защитнику гостей, и главный арбитр встречи Ирфан Пельто назначил пенальти.

Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый и сделал дубль. Первый гол в сегодняшнем матче француз также забил с пенальти.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

