«Реалу» дали 2-й пенальти в матче с «Марселем» после попадания мяча в руку Медине отскоком от газона. Мбаппе реализовал удар
«Реал» вновь забил «Марселю» с пенальти в матче ЛЧ.
На 79-й минуте матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов при счете 1:1 Факундо Медина в подкате попытался отобрать мяч у Винисиуса Жуниора в штрафной «Марселя». После отскока от газона мяч попал в руку защитнику гостей, и главный арбитр встречи Ирфан Пельто назначил пенальти.
Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый и сделал дубль. Первый гол в сегодняшнем матче француз также забил с пенальти.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Скриншот: трансляция Okko
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
