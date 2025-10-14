Вингер Израиля Соломон о «напряженной атмосфере» на матче с Италией: «Мы привыкли, такое случается не в первый раз. То же самое было и с Норвегией, но проиграли мы не из-за этого»
Сегодня израильтяне встретятся с командой Италии в рамках квалификации ЧМ-2026. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
– Насколько сложно игрокам выступать в такой напряженной атмосфере?
– Мы привыкли к этому, такое случается не в первый раз. Мы знаем, что атмосфера будет против нас, но мы готовы. То же самое было и с Норвегией, но проиграли мы не из-за этого.
Мы здесь, чтобы играть в футбол. Победит сильнейшая команда, – сказал вингер сборной Израиля и «Вильярреала» Манор Соломон.
