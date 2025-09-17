  • Спортс
  • Экс-судья Эннжими о 2-м пенальти «Реала»: «Рука Медины увеличила площадь тела естественным образом – в подкате. Ему некуда было ее деть»
Экс-судья Эннжими о 2-м пенальти «Реала»: «Рука Медины увеличила площадь тела естественным образом – в подкате. Ему некуда было ее деть»

Экс-судья Саид Эннжими оценил второй пенальти «Реала» в игре с «Марселем».

Мадридский клуб одержал победу в матче 1-го тура Лиги чемпионов (2:1). Оба гола «Реал» забил с пенальти – дважды отличился Килиан Мбаппе.

Второй 11-метровый был назначен на 79-й минуте за попадание мяча в руку Факундо Медине, который в подкате пытался отобрать его у Винисиуса.

«Было слышно, как он [арбитр Ирфан Пельто] свистнул – чтобы убедиться в том, что он не ошибся, но я думал, что ВАР вернется к этому эпизоду.

Да, рука увеличила площадь тела, но это произошло естественным образом – игрок делал подкат. Ему некуда было ее деть», – сказал бывший арбитр.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
logoРеал Мадрид
Саид Эннжими
logoсудьи
Ирфан Пельто
logoФакундо Медина
logoМарсель
logoЛига чемпионов УЕФА
