Экс-судья Эннжими о 2-м пенальти «Реала»: «Рука Медины увеличила площадь тела естественным образом – в подкате. Ему некуда было ее деть»
Экс-судья Саид Эннжими оценил второй пенальти «Реала» в игре с «Марселем».
Мадридский клуб одержал победу в матче 1-го тура Лиги чемпионов (2:1). Оба гола «Реал» забил с пенальти – дважды отличился Килиан Мбаппе.
Второй 11-метровый был назначен на 79-й минуте за попадание мяча в руку Факундо Медине, который в подкате пытался отобрать его у Винисиуса.
«Было слышно, как он [арбитр Ирфан Пельто] свистнул – чтобы убедиться в том, что он не ошибся, но я думал, что ВАР вернется к этому эпизоду.
Да, рука увеличила площадь тела, но это произошло естественным образом – игрок делал подкат. Ему некуда было ее деть», – сказал бывший арбитр.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
