Рафинья не сыграет с «Жироной». Вингер «Барсы» продолжает тренироваться отдельно после травмы
Рафинья Диас не сыграет за «Барселону» в субботу.
В конце сентября сообщалось, что из-за травмы вингер выбыл как минимум до паузы на матчи сборных.
18 октября каталонцы примут «Жирону» в 9-м туре Ла Лиги.
По данным Diario Sport, бразилец покинул сегодняшнюю тренировку команды раньше времени.
Уточнется, что он продолжает тренироваться в зале и точно пропустит субботний матч.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Diario Sport
