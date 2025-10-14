Рафинья не сыграет с «Жироной». Вингер «Барсы» продолжает тренироваться отдельно после травмы

Рафинья Диас не сыграет за «Барселону» в субботу.

В конце сентября сообщалось , что из-за травмы вингер выбыл как минимум до паузы на матчи сборных.

18 октября каталонцы примут «Жирону» в 9-м туре Ла Лиги .

По данным Diario Sport, бразилец покинул сегодняшнюю тренировку команды раньше времени.

Уточнется, что он продолжает тренироваться в зале и точно пропустит субботний матч.