Аленичев о русском языке: «Если иностранцы получают паспорт, должны хотя бы интервью давать на нем. Тот же Промес мог сказать только базовые фразы. Это показывает неуважение к России»

Дмитрий Аленичев согласен, что иностранцы в РПЛ должны учить русский язык.

Ранее экс-тренер «Спартака» Олег Романцев заявил , что такой пункт необходимо внести в контракты зарубежных тренеров и игроков.

«Я сам был в роли иностранца в Италии и Португалии. Мне было непросто прийти к Романцеву и попроситься в Европу. Я хотел попробовать себя в самом сильном чемпионате Европы на тот момент. Как показала практика, этот переход меня осчастливил.

Когда я приехал в «Рому», у меня в контракте было прописано, что я три раза в неделю по два часа должен учить итальянский. После жестких тренировок у Земана я сидел и учил его. Через три-четыре месяца я уже давал интервью, пусть и с ошибками.

Возможно, нашим руководителям стоит прийти. Марио Фернандес лет десять в ЦСКА играл, получил российский паспорт. У нас Ари, Жоаозиньо, а сейчас и Дуглас Сантос его получили. Если это сделали, то вы должны хотя бы интервью давать на русском языке. Тот же Промес мог сказать только базовые фразы, но это же никуда не годится.

Это все показывает неуважение к нашей стране. Тренер тоже после окончания тренировки не должен идти в душ, а потом садиться в Мерседес и уезжать домой. Над этим вопросом нужно очень тщательно подумать», – заявил бывший главный тренер «Спартака» Аленичев на общероссийской тренерской конференции.