  Рульи о красной Карвахаля: «Просил партнера закрыть его, но Дани убрал мою руку. Начался спор, он ударил меня головой в нос. Я не приукрашивал, было больно»
Рульи о красной Карвахаля: «Просил партнера закрыть его, но Дани убрал мою руку. Начался спор, он ударил меня головой в нос. Я не приукрашивал, было больно»

Херонимо Рульи рассказал подробности инцидента с Дани Карвахалем.

«Марсель» уступил «Реалу» на выезде (1:2) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

На 69-й минуте перед угловым у ворот французской команды капитан мадридцев начал спорить с Херонимо Рульи и лбом боднул вратаря в лицо. Аргентинец упал на газон и долгое время лежал на животе, закрыв лицо ладонями.

Главный судья Ирфан Пельто изучил повтор и принял решение удалить Карвахаля.

«Это был момент матча: игрок остался один, и я поднял руку, чтобы позвать партнера по команде, чтобы тот его накрыл. Потом он убрал мою руку. Мы начали спорить, и он подошел и ударил меня головой снизу вверх в нос, возможно, из-за разницы в росте.

Я не приукрашивал, и он сразу понял, что совершил ошибку, вот и все. Но с моим носом все в порядке. Мне было больно, но все хорошо», – сказал Рульи. 

