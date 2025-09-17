  • Спортс
Экс-арбитр Лаос о 2-м пенальти «Реала»: «Его нельзя было назначать – Медина делал то, что должен был. Рука в естественном положении»

Антонио Матеу Лаос не согласен со 2-м пенальти «Реала» в матче с «Марселем».

Мадридский клуб одержал победу в матче 1-го тура Лиги чемпионов (2:1), забив оба гола с пенальти – дважды отличился Килиан Мбаппе. Второй 11-метровый был назначен на 79-й минуте за попадание мяча в руку Факундо Медине, который в подкате пытался отобрать его у Винисиуса.

«Думаю, защитник делает то, что должен делать. Рука находится в естественном положении. По-моему, это ни в коем случае не пенальти. Это очевидно, потому что нельзя было сделать абсолютно ничего. Если бы игроки не помогали себе руками при падении, травм было бы бесконечно больше.

При борьбе за мяч он [Медина] играл ногами. По счастливой случайности, мяч естественным образом коснулся его руки, уже находясь на земле. Поэтому, на мой взгляд, этот пенальти не должен был быть назначен, именно поэтому я сказал, что судейство было непредсказуемым.

Если вы хотите использовать видеоповторы, которые подразумевают замедленную съемку и изображения, то нужно использовать и то, и другое. Мы проанализировали действия Мбаппе на 53-й минуте, затем Карвахаля, и в этом эпизоде трилогия должна была закончиться. Между арбитром в поле и ВАР не было координации», – сказал бывший арбитр Ла Лиги.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
