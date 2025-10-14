  • Спортс
14

Гаджиев о судействе в РПЛ: «Спартак» в матче с ЦСКА просто взяли и расстреляли. Уровень судей не вырос, у них нет единого понимания игры, они сами не знают, когда свистеть, а когда – нет»

Гаджи Гаджиев раскритиковал уровень судейства в Мир РПЛ.

Год назад со стороны «Динамо» мы слышали много нареканий в адрес судей. За это время работа арбитров поменялась в лучшую сторону?

– За год уровень судей в РПЛ не вырос. И он не может вырасти. Потому что судьи сами не знают, когда им свистеть, а когда – нет. Нет единого понимания игры. Люди, которые понимают футбол, в недоумении от количества трактовок наших арбитров. Многие решения судей не соответствуют духу игры. О каком духе я говорю? Если один человек дал другому пощечину, его нельзя расстреливать за это. Такое наказание несоразмерно.

– Когда в последний раз одна из команд явно пострадала от несправедливости?

– «Спартак» в матче с ЦСКА (2:3) просто взяли и расстреляли. Можно ссылаться на формуляры ФИФА, но иногда от них хочется просто отказаться, – сказал президент «Динамо» Махачкала.

В матче 11-го тура Мир РПЛ судья Артем Чистяков назначил пенальти в ворота красно-белых после того, как полузащитник Жедсон задел на линии своей штрафной нападающего Алеррандро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
