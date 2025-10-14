  • Спортс
  • Тухель о Рэшфорде: «Он может стать одним из лучших в мире, но это нужно доказывать регулярно. Через 10 лет он может быть разочарован результатами – цифры не раскрывают его потенциал»
11

Тухель о Рэшфорде: «Он может стать одним из лучших в мире, но это нужно доказывать регулярно. Через 10 лет он может быть разочарован результатами – цифры не раскрывают его потенциал»

Томас Тухель опасается, что Маркус Рэшфорд может не раскрыть свой потенциал.

В этом сезоне 27-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии играет за «Барселону» на правах аренды.

«Дело не в таланте, а в том, сможет ли он доказать свою состоятельность на клубном и международном уровне.

Потому что иначе через 10 лет он будет разочарован тем, что могло бы быть и чего он добился.

Я думаю, что предел для него очень и очень высок. Возможно, выше, чем для других. У него есть потенциал, но потенциал – опасное слово в большом спорте. Нужно регулярно показывать свою лучшую версию, именно это требуется на таком уровне, и это вызов для него.

Он может стать одним из лучших в мире с его качеством, которое я вижу на тренировках, благодаря его умению завершать атаки обеими ногами и головой.

Он взрывной, быстрый, он силен в воздухе, так где же пределы? Нет никаких ограничений, но цифры не раскрывают потенциал, все просто», – заявил главный тренер сборной Англии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
