Жерсон недоволен положением в «Зените» и рассматривает возможность ухода зимой, чтобы попасть в состав Бразилии на ЧМ (BolaVip)
Жерсон недоволен своим положением в «Зените».
По данным BolaVip, бразилец рассматривает вариант с тем, чтобы сменить клуб. Жерсон боится потерять место в сборной Бразилии перед чемпионат мира-2026.
Приоритет для Жерсона – возвращение во «Фламенго». Он даже согласен на шестимесячную аренду зимой.
В этом сезоне в составе «Зенита» бразильский полузащитник поучаствовал в шести матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.
