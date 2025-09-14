Жерсон недоволен положением в «Зените» и рассматривает возможность ухода зимой, чтобы попасть в состав Бразилии на ЧМ (BolaVip)

Жерсон недоволен своим положением в «Зените».

По данным BolaVip, бразилец рассматривает вариант с тем, чтобы сменить клуб. Жерсон боится потерять место в сборной Бразилии перед чемпионат мира-2026.

Приоритет для Жерсона – возвращение во «Фламенго ». Он даже согласен на шестимесячную аренду зимой.

В этом сезоне в составе «Зенита » бразильский полузащитник поучаствовал в шести матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.