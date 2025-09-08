  • Спортс
  • Вингер «Зенита» Энрике о Санкт-Петербурге: «Прекрасное место – мы с друзьями ходим в рестораны, были в музее. Немного скучаю по Бразилии, но я счастлив»
Вингер «Зенита» Энрике о Санкт-Петербурге: «Прекрасное место – мы с друзьями ходим в рестораны, были в музее. Немного скучаю по Бразилии, но я счастлив»

Вингер «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями о жизни в Санкт-Петербурге.

– Ты живешь в Санкт-Петербурге, известном как культурная столица России. Тебе удалось узнать город?

– Чаще всего я гуляю. Когда приезжают мои друзья, мы ходим в рестораны. Мы также были в музее. В городе находится самый большой музей в России (Эрмитаж – Спортс’‘). Пока не удалось посмотреть все, потому что он очень большой. Но [Санкт-Петербург] – прекрасное место.

– Ты уже немного говоришь по-русски?

– Некоторые слова. «Доброе утро», «спасибо». А когда я играю, то говорю «один».

– Ты упомянул бразильцев в «Зените». Какие у вас отношения?

– Мы сблизились. Я, Дуглас Сантос, Мантуан, Вендел, Жерсон, Педро, Нино... Мы все время общаемся перед тренировками. Вне клуба мы видимся только на встречах игроков или семейных вечеринках.

– Скучаешь ли ты по Бразилии?

– Не буду врать. Я чувствую, что да. Но мне там очень хорошо. Руководство «Зенита» всегда интересуется, в порядке ли наши семьи, нужно ли нам что-то. Но, конечно, я немного скучаю по Рио и Бразилии. Общаться с болельщиками, чувствовать тепло Бразилии – это нечто особенное. Но мне очень нравится в «Зените», и я чувствую себя там очень счастливым, – сказал Энрике.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?12193 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: O Globo
