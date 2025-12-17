Флик хотел поставить Шченсного на матч с «Гвадалахарой». Польский вратарь попросил дать шанс тер Стегену на встрече за несколько часов до матча «Барсы»

Шченсны попросил Флика поставить тер Стегена на матч с «Депортиво Гвадалахара».

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не планировал задействовать Марка-Андре тер Стегена в матче с «Депортиво Гвадалахара ».

«Блауграна» обыграла клуб из 3-го испанского дивизиона (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании. Немецкий вратарь провел первый матч в этом сезоне.

По данным Diario Sport, изначально Флик предлагал выпустить в стартовом составе Войчеха Шченсного. Но его решение изменила встреча с обоими голкиперами, состоявшаяся всего за несколько часов до начала матча.

Сообщается, что в ходе этого разговора польский вратарь жестом «пригласил» Флика дать шанс немецкому голкиперу. Шченсны объяснил, что тер Стеген заслуживает играть, как капитан и футболист, вернувшийся после длительной травмы.

Флик расценил жест поляка как поведение отличного партнера по команде. Руководство клуба также положительно оценило отношение поляка и возможность для тер Стегена получить игровое время.

После матча Флик напомнил, что решение было принято исключительно на эту встречу. Основным вратарем клуба остается Жоан Гарсия.