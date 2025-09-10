«Жерсон в «Зените» вообще не показывает свой уровень – то ли не хочет, то ли не может. Барко и Энрике – хорошие игроки, но пока даже не рядом с Малкомом». Круговой о легионерах в РПЛ

Данил Круговой оценил уровень легионеров в Мир РПЛ.

– С кем было тяжелее конкурировать: Мойзесом или Дугласом Сантосом?

– Находясь рядом с ними, я потихонечку, но рос. Больше взял от Дугласа, потому что дольше играли вместе. Он как раз тогда был в прайме.

– Чему научился у Дугласа?

– Контролировать мяч и находить тонкие передачи. Дуглас больше заточен на атаку, чем Мойзес. Но он такой мощный, что его практически невозможно обойти.

– Когда представляю себя на месте соперника Мойзеса, становится страшно. Как его вообще обыграть?

– Кстати, мне на тренировках удавалось. С Мойзесом сложно, но можно играть. Тренируясь с ним, ты сам развиваешься. Самое сложное – закрывать от Мойзеса мяч корпусом. В тренировочном процессе есть возможность практиковаться в этом, так как Мойзес – самый крепкий защитник лиги.

– Когда Дуглас получил российское гражданство и попал в расширенный список сборной России, казалось, что он тебя преследует. Сейчас он выбрал играть за Бразилию – выдохнул?

– Это придуманный кем-то мем, который я не воспринимаю всерьез. Ну выбрал Дуглас Бразилию, и что? У нас есть Круговой и Юра Горшков .

– Мое мнение – сейчас ты сильнее Дугласа.

– Есть эксперты, которые говорят об этом. Только сейчас я играю на другой позиции.

– Видно же, что Дуглас уже не тот.

– Понятно, время идет. Думаю, свой пик он уже отыграл – был четыре года на хорошем уровне. Играя с сильными легионерами, ты прибавляешь. Но сейчас сложно найти качественного иностранца, который готов ехать в Россию при нынешней ситуации. Что далеко ходить – вот в «Зенит » приехал Жерсон.

– Топ же.

– Видел его во «Фламенго » – в полном порядке. Но в «Зените» Жерсон этого вообще не показывает. И я не понимаю, в чем проблема. То ли не хочет, то ли не может.

– У Малкома тоже не сразу пошло.

– Он сразу сломался и год лечился. Зато потом как заиграл! Я постоянно противостоял ему на тренировках и рос вместе с ним – было приятно. Малком реально был лучшим в РПЛ.

– Сейчас кто-то может с ним сравниться в РПЛ?

– По статусу – да, по игре – нет.

– А Барко или Луис Энрике?

– Хорошие футболисты, но пока даже не рядом с Малкомом, – сказал защитник ЦСКА.