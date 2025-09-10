  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Жерсон в «Зените» вообще не показывает свой уровень – то ли не хочет, то ли не может. Барко и Энрике – хорошие игроки, но пока даже не рядом с Малкомом». Круговой о легионерах в РПЛ
13

«Жерсон в «Зените» вообще не показывает свой уровень – то ли не хочет, то ли не может. Барко и Энрике – хорошие игроки, но пока даже не рядом с Малкомом». Круговой о легионерах в РПЛ

Данил Круговой оценил уровень легионеров в Мир РПЛ.

– С кем было тяжелее конкурировать: Мойзесом или Дугласом Сантосом?

– Находясь рядом с ними, я потихонечку, но рос. Больше взял от Дугласа, потому что дольше играли вместе. Он как раз тогда был в прайме.

– Чему научился у Дугласа?

– Контролировать мяч и находить тонкие передачи. Дуглас больше заточен на атаку, чем Мойзес. Но он такой мощный, что его практически невозможно обойти.

– Когда представляю себя на месте соперника Мойзеса, становится страшно. Как его вообще обыграть?

– Кстати, мне на тренировках удавалось. С Мойзесом сложно, но можно играть. Тренируясь с ним, ты сам развиваешься. Самое сложное – закрывать от Мойзеса мяч корпусом. В тренировочном процессе есть возможность практиковаться в этом, так как Мойзес – самый крепкий защитник лиги.

– Когда Дуглас получил российское гражданство и попал в расширенный список сборной России, казалось, что он тебя преследует. Сейчас он выбрал играть за Бразилию – выдохнул?

– Это придуманный кем-то мем, который я не воспринимаю всерьез. Ну выбрал Дуглас Бразилию, и что? У нас есть Круговой и Юра Горшков.

– Мое мнение – сейчас ты сильнее Дугласа.

– Есть эксперты, которые говорят об этом. Только сейчас я играю на другой позиции.

– Видно же, что Дуглас уже не тот.

– Понятно, время идет. Думаю, свой пик он уже отыграл – был четыре года на хорошем уровне. Играя с сильными легионерами, ты прибавляешь. Но сейчас сложно найти качественного иностранца, который готов ехать в Россию при нынешней ситуации. Что далеко ходить – вот в «Зенит» приехал Жерсон.

– Топ же.

– Видел его во «Фламенго» – в полном порядке. Но в «Зените» Жерсон этого вообще не показывает. И я не понимаю, в чем проблема. То ли не хочет, то ли не может.

– У Малкома тоже не сразу пошло.

– Он сразу сломался и год лечился. Зато потом как заиграл! Я постоянно противостоял ему на тренировках и рос вместе с ним – было приятно. Малком реально был лучшим в РПЛ.

– Сейчас кто-то может с ним сравниться в РПЛ?

– По статусу – да, по игре – нет.

– А Барко или Луис Энрике?

– Хорошие футболисты, но пока даже не рядом с Малкомом, – сказал защитник ЦСКА.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?27677 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoЖерсон
logoДуглас Сантос
logoЦСКА
logoДанил Круговой
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЭсекиэль Барко
logoМалком
logoЮрий Горшков
logoМойзес Барбоза
logoФламенго
logoЛуис Энрике Андре
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Данил Круговой: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел быть для ребенка старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети, но не срослось»
13 минуты назад
«Динамо» и Бителло продлили контракт до 2031-го. Объявят до матча со «Спартаком» («СЭ»)
19 минут назад
Мбаппе о реакции на победу «ПСЖ» в ЛЧ: «Если быстро все проанализировать, можно подумать, что я гребаный неудачник. Нельзя плевать на команду, где есть твои друзья»
627 минут назад
Осинькин о лимите: «Молодые игроки появляются в командах, где нет больших финансов для приглашения легионеров. Лимит даст рабочие места нашим футболистам в каждом клубе»
1246 минут назад
Андрей Мостовой выбрал Карпина, а не Александра Мостового: «Вообще без вариантов. Чего Александру обижаться? Я объективен»
3147 минут назад
Хенесс о том, что «Бавария» не выкупит Джексона: «Раздражает глупость журналистов – мои слова интерпретировали так, будто я имею что-то против Николаса. Он просто не сможет провести 40 игр»
1258 минут назад
«Интер» показал третью форму на сезон-2025/26 – синевато-серую с оранжевыми элементами. Она посвящена «тем, кто любил команду в 2000-х годах, и тем, кто любит ее сегодня»
18сегодня, 10:38Фото
«Сосьедад» о Захаряне: «Он готов к матчу с «Реалом» – тренируется в общей группе без ограничений»
20сегодня, 10:19
38-летний Месси с 8 голами впервые в карьере стал лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации ЧМ
51сегодня, 10:09
Гендиректор «Уфы» о том, что игроки пьют кумыс: «История носит юмористический характер. С такой же иронией могу сказать, что будем давать ребятам башкирскую бузу – она еще хлеще»
4сегодня, 10:04Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Журова о драке Смолова: «Много вопросов. Известных людей всегда провоцируют – порой это делают, чтобы заработать. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу»
39 минут назад
Тренер Исландии об отмене гола Гудьонсена: «Конате тяжеловес по сравнению с ним. Возможно, судья был прав, но я сказал ему, что это незначительное нарушение»
117 минут назад
О «Шахтере» снимут фильм в Голливуде. Его посвятят 2022 году и бесплатному уходу легионеров
626 минут назад
Пострадавший в драке со Смоловым об уголовном деле: «Я не подавал заявление и претензий к Федору у меня нет. Я вообще не в курсе – еще ничего не видел»
933 минуты назад
«Крылья» принимают «Сочи». Самарцы, приходите на «Солидарность Самара Арену» поддержать команду!
49 минут назадРеклама
«Рубин» купил Арройо у «Бургоса» за 1 млн евро – сделка закрыта. Защитник подписал контракт на 4 года (Sport24)
57 минут назад
Вратарь Молдовы после 1:11: «Холанд сказал мне, что ему нужно было продолжать забивать из-за разницы мячей. Понимаю его, это часть игры. Я не умру, я должен быть сильным»
11сегодня, 10:40
Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
4сегодня, 09:53
Хавбек Исландии Йоханнессон об отмене гола против Франции: «Это лишило нас заслуженного очка – просто смешно»
8сегодня, 09:44
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
5сегодня, 09:08