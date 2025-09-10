«Жерсон в «Зените» вообще не показывает свой уровень – то ли не хочет, то ли не может. Барко и Энрике – хорошие игроки, но пока даже не рядом с Малкомом». Круговой о легионерах в РПЛ
– С кем было тяжелее конкурировать: Мойзесом или Дугласом Сантосом?
– Находясь рядом с ними, я потихонечку, но рос. Больше взял от Дугласа, потому что дольше играли вместе. Он как раз тогда был в прайме.
– Чему научился у Дугласа?
– Контролировать мяч и находить тонкие передачи. Дуглас больше заточен на атаку, чем Мойзес. Но он такой мощный, что его практически невозможно обойти.
– Когда представляю себя на месте соперника Мойзеса, становится страшно. Как его вообще обыграть?
– Кстати, мне на тренировках удавалось. С Мойзесом сложно, но можно играть. Тренируясь с ним, ты сам развиваешься. Самое сложное – закрывать от Мойзеса мяч корпусом. В тренировочном процессе есть возможность практиковаться в этом, так как Мойзес – самый крепкий защитник лиги.
– Когда Дуглас получил российское гражданство и попал в расширенный список сборной России, казалось, что он тебя преследует. Сейчас он выбрал играть за Бразилию – выдохнул?
– Это придуманный кем-то мем, который я не воспринимаю всерьез. Ну выбрал Дуглас Бразилию, и что? У нас есть Круговой и Юра Горшков.
– Мое мнение – сейчас ты сильнее Дугласа.
– Есть эксперты, которые говорят об этом. Только сейчас я играю на другой позиции.
– Видно же, что Дуглас уже не тот.
– Понятно, время идет. Думаю, свой пик он уже отыграл – был четыре года на хорошем уровне. Играя с сильными легионерами, ты прибавляешь. Но сейчас сложно найти качественного иностранца, который готов ехать в Россию при нынешней ситуации. Что далеко ходить – вот в «Зенит» приехал Жерсон.
– Топ же.
– Видел его во «Фламенго» – в полном порядке. Но в «Зените» Жерсон этого вообще не показывает. И я не понимаю, в чем проблема. То ли не хочет, то ли не может.
– У Малкома тоже не сразу пошло.
– Он сразу сломался и год лечился. Зато потом как заиграл! Я постоянно противостоял ему на тренировках и рос вместе с ним – было приятно. Малком реально был лучшим в РПЛ.
– Сейчас кто-то может с ним сравниться в РПЛ?
– По статусу – да, по игре – нет.
– А Барко или Луис Энрике?
– Хорошие футболисты, но пока даже не рядом с Малкомом, – сказал защитник ЦСКА.