Пенальти в пользу «Реала» в матче с «Талаверой» назначен ошибочно, считает экс-арбитр Фернандес: «Морено держал руку близко к телу»
Пенальти в пользу «Реала» в матче Кубка назначен ошибочно, считает экс-арбитр.
Бывший судья Павел Фернандес прокомментировал назначение пенальти в матче между «Талаверой» и «Реалом» в 1/16 финала Кубка Испании (0:2, перерыв).
На 40-й минуте встречи мяч попал в руку игроку хозяев Маркосу Морено после высокой подачи. Главный арбитр Гильермо Куадра Фернандес назначил пенальти, Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый и открыл счет.
«Защитник держал руку близко к телу. Это не пенальти», – прокомментировал эпизод Фернандес.
Отметим, что ВАР на этой стадии турнира не используется.
Фото: кадр из трансляции Mundo 1
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Павла Фернандеса
