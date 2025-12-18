Пенальти в пользу «Реала» в матче с «Талаверой» назначен ошибочно, считает экс-арбитр Фернандес: «Морено держал руку близко к телу»

Пенальти в пользу «Реала» в матче Кубка назначен ошибочно, считает экс-арбитр.

Бывший судья Павел Фернандес прокомментировал назначение пенальти в матче между «Талаверой» и «Реалом » в 1/16 финала Кубка Испании (0:2, перерыв).

На 40-й минуте встречи мяч попал в руку игроку хозяев Маркосу Морено после высокой подачи. Главный арбитр Гильермо Куадра Фернандес назначил пенальти, Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый и открыл счет.

«Защитник держал руку близко к телу. Это не пенальти», – прокомментировал эпизод Фернандес.

Отметим, что ВАР на этой стадии турнира не используется.

Фото: кадр из трансляции Mundo 1