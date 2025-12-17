  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин сыграл против сына Арсения, который выступает за «Спартак»: «Победа родителей 🤫»
Фото
0

Аршавин сыграл против сына Арсения, который выступает за «Спартак»: «Победа родителей 🤫»

Аршавин впервые сыграл против сына, выступающего за «Спартак».

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин впервые сыграл против сына, выступающего за «Спартак».

На своей странице в инстаграме Андрей выложил фотографию с 13-летним сыном Арсением, занимающимся в академии красно-белых.

Аршавин-старший написал: «Первый спарринг 🤍».

Кроме того, в сториз бывший футболист добавил к фото подпись: «Победа родителей 🤫».

Фото: instagram.com/andrey.arshavin10

Что делать с Хаби Алонсо?39371 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Андрея Аршавина
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
соцсети
детский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер академии «Спартака» о сыне Аршавина: «В общении с Арсением не чувствуется, что он сын великого футболиста. Сможет дойти до высокого уровня при правильном отношении к делу»
4 декабря, 14:22
Аршавин о сыне в «Спартаке»: «Для перехода в «Зенит» мало факторов. Деньгами ребенка не уговоришь, вот маму еще можно подкупить»
14 ноября, 14:30
Главные новости
Игроки и сотрудники «ПСЖ» качали Сафонова после 4 сэйвов вратаря в серии пенальти с «Фламенго». Парижане выиграли Межконтинентальный кубок
6 минут назадФото
Сафонов выиграл 6-й трофей в карьере – все с «ПСЖ»
15 минут назад
«Талавера» – «Реал». Мбаппе, Эндрик, Гюлер, Лунин, Мастантуоно играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
20 минут назадТесты и игры
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» победил «Атлетико Балеарес»
20 минут назадLive
«ПСЖ» выиграл 6 трофеев в календарном году и повторил рекорд «Барселоны» и «Баварии»
23 минуты назад
🔥Сафонов отбил 4 пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго». Вратарь выиграл 3-й из 4 матчей сезона с «ПСЖ»
24 минуты назад
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова обыграл «Фламенго» по пенальти в финале, Матвей отбил четыре удара в серии
30 минут назад
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» принимает «Брентфорд», «Ньюкасл» против «Фулхэма»
49 минут назадLive
Петржела о Соболеве: «Он точно не лишний в «Зените», таких нападающих с российским паспортом мало. Избавляться от него не нужно»
58 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» впервые в истории выиграл Межконтинентальный кубок. Это первый финал парижского клуба
14 минут назад
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Хусанов, Шерки, Савиньо играют. Онлайн-трансляция
50 минут назадLive
«Атлетико» благодаря дублю Гризманна обыграл «Атлетико Балеарес» – 3:2
27 минут назад
Итурральде не согласен со словами Алонсо про дело Негрейры: «Говорить, что ничего не было сделано, – это демагогия. Дело уже в суде, мы должны уважать правовую систему»
35 минут назад
Лангле травмировался в матче Кубка Испании. Защитника «Атлетико» заменили на 10-й минуте, он хромал – может быть вывих или растяжение связок
42 минуты назад
Канчельскис о поездке в Англию: «Приятно, когда тебя узнают, фотографируются. Никаких провокационных вопросов не услышал, простой народ про политику не говорит»
47 минут назад
Экс-форвард «Реала» Эснайдер о смерти сына в Рождество: «Жизнь была жестока ко мне только однажды, и я никогда этого не прощу. Вот это тяжело, все остальное – ерунда»
сегодня, 19:16
Гласнер о продлении контракта с «Пэлас»: «Не знаю, сколько клубов я «тренировал» за последние 3 месяца, но я все еще здесь. Сейчас мы обсуждаем матчи и трансферы, а не мое будущее»
сегодня, 19:07
«Бавария» наказана закрытием трибун «Альянц Арены» и штрафом в 116 тысяч евро за поведение фанатов на матчах ЛЧ со «Спортингом» и «Арсеналом»
сегодня, 18:50
Ситуацию с документалкой про Винисиуса могут уладить во внесудебном порядке, сообщил гендиректор «Валенсии». В субтитрах написано «обезьяна», хотя фанаты кричали «дурак»
сегодня, 18:39