Аршавин сыграл против сына Арсения, который выступает за «Спартак»: «Победа родителей 🤫»
Аршавин впервые сыграл против сына, выступающего за «Спартак».
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин впервые сыграл против сына, выступающего за «Спартак».
На своей странице в инстаграме Андрей выложил фотографию с 13-летним сыном Арсением, занимающимся в академии красно-белых.
Аршавин-старший написал: «Первый спарринг 🤍».
Кроме того, в сториз бывший футболист добавил к фото подпись: «Победа родителей 🤫».
Что делать с Хаби Алонсо?39371 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Андрея Аршавина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости