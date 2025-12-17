Аршавин сыграл против сына Арсения, который выступает за «Спартак»: «Победа родителей 🤫»

Аршавин впервые сыграл против сына, выступающего за «Спартак».

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин впервые сыграл против сына, выступающего за «Спартак ».

На своей странице в инстаграме Андрей выложил фотографию с 13-летним сыном Арсением, занимающимся в академии красно-белых.

Аршавин-старший написал: «Первый спарринг 🤍».

Кроме того, в сториз бывший футболист добавил к фото подпись: «Победа родителей 🤫».

Фото: instagram.com/andrey.arshavin10