Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Фламенго» – лучшую оценку в «ПСЖ». Вратарь парижан отразил 4 пенальти в серии
Сафонов получил лучшую оценку от L’Equipe за финал Межконтинентального кубка.
Газета L’Equipe поставила вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову лучшую оценку в команде за игру против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка (1:1, пен. 2:1).
В серии пенальти российский вратарь сделал 4 сэйва.
Оценки игроков «ПСЖ» за этот матч выглядят так: Матвей Сафонов – 9, Уоррен Заир-Эмери – 7, Маркиньос – 3, Вильян Пачо – 6, Нуну Мендеш – 5, Жоау Невеш – 6, Витинья – 5, Фабиан Руис – 4, Дезире Дуэ – 4, Хвича Кварацхелия – 6. Ли Кан Ин, получивший травму и покинувший поле на 35-й минуте, оценку не получил.
Источник: L’Equipe
