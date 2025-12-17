Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Фламенго» – лучшую оценку в «ПСЖ». Вратарь парижан отразил 4 пенальти в серии

Сафонов получил лучшую оценку от L’Equipe за финал Межконтинентального кубка.

Газета L’Equipe поставила вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову лучшую оценку в команде за игру против «Фламенго » в финале Межконтинентального кубка (1:1, пен. 2:1).

В серии пенальти российский вратарь сделал 4 сэйва .

Оценки игроков «ПСЖ » за этот матч выглядят так: Матвей Сафонов – 9, Уоррен Заир-Эмери – 7, Маркиньос – 3, Вильян Пачо – 6, Нуну Мендеш – 5, Жоау Невеш – 6, Витинья – 5, Фабиан Руис – 4, Дезире Дуэ – 4, Хвича Кварацхелия – 6. Ли Кан Ин, получивший травму и покинувший поле на 35-й минуте, оценку не получил.