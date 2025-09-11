  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Васильев о «Зените»: «Доверять молодым игрокам – это утопия. Мне понятна стратегия клуба, у которого стоит цель выигрывать каждый матч. В юбилейный сезон важны победы»
13

Васильев о «Зените»: «Доверять молодым игрокам – это утопия. Мне понятна стратегия клуба, у которого стоит цель выигрывать каждый матч. В юбилейный сезон важны победы»

Дмитрий Васильев заявил, что «Зенит» не может опираться на одних воспитанников.

Сине-бело-голубые отдали 21-летнего полузащитника в аренду «Сочи» до конца сезона-2025/2026.

– Следите ли за матчами «Зенита» в этом сезоне?

– Я вообще стараюсь смотреть все матчи РПЛ и конечно же особенно слежу за «Зенитом». Тем более, что в команде сейчас играют и мои друзья Вадим Шилов и Ярослав Михайлов.

– Не обидно, что клуб отдает в аренду своих воспитанников и покупает дорогостоящих бразильцев? Например, как в случае с вами и Жерсоном.

– Лично мне понятна такая стратегия клуба, потому что у «Зенита» стоит цель выигрывать каждый матч. Понятно, как победы важны для петербуржцев в юбилейный сезон. А Жерсон является опытным игроком, который однозначно поможет команде.

Просто доверять молодым футболистом – это утопия. Конечно, в команде должна быть и молодежь, которой дают шансы. Но вариант уйти в аренду, набраться опыта и вернуться не такой уж и плохой, – сказал Васильев.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?33003 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoЖерсон
logoСочи
деньги
logoЯрослав Михайлов
logoДмитрий Васильев 2004
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Петржела поддержал ужесточение лимита: «Это поможет футболу и сборной. В России много талантливой молодежи, тренерам нужно доверять ей»
3вчера, 17:37
Валерий Овчинников о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам? Вы перепутали их футбольный интеллект и жизнь. Посмотрите, как они за «Зенит» выступают: хотят – играют, не хотят – не играют»
248 сентября, 15:10
Хомуха о «Зените»: «Необходим костяк из россиян, а не легионеров. С учетом лимита и отсутствия еврокубков нужно переформатировать команду»
267 сентября, 14:53
Орлов об успехах бразильцев из «Зенита»: «Они же тренируются под руководством Семака – значит, учебно-тренировочный процесс у него построен правильно»
126 сентября, 17:29
Главные новости
32-летний Егоров обслужит дерби «Динамо» – «Спартак», Мешков назначен на игру «Зенита» и «Балтики», Карасев – ЦСКА и «Ростова»
48 минут назад
Воспитанник «Зенита» Васильев: «Не могу представить себя в «Спартаке», он не близок мне по духу. С внутренней кухней красно-белых я чуть-чуть знаком»
917 минут назад
Экс-президент РФС и «Зенита» Фурсенко стал советником министра спорта РФ Дегтярева
1724 минуты назад
Дегтярев о литературе для футболистов: «Выдали, что Минспорт навязывает. Я сказал, что читать полезно всем, а какие книги – сами решите. Можем передвижную библиотеку сделать»
830 минут назад
«Челси» об обвинениях за нарушения при Абрамовиче: «Нынешние владельцы сами сообщили FA о неполной финансовой отчетности и дали доступ к файлам и архивам. Рады, что дело подходит к концу»
1235 минут назад
Экс-вратарь «Спартака» Свинов: «Я видел, как люди пашут на заводах и производствах – мой отец собирает мебель, например. Как можно убиваться, обладая привилегией зарабатывать футболом?»
1344 минуты назад
Дегтярев о словах Гинера про лимит и книги для футболистов: «Хочу выразить уважение, он с юмором отнесся, умница, молодец. Это показатель цельной натуры»
2249 минут назад
Митрофанов о лимите: «У РФС есть полномочия ужесточить его сильнее, чем Минспорт. Засилья легионеров нет – их в России меньше 5%. Молодых сильных россиян много, они попадают в сборную»
1355 минут назад
FA выдвинула против «Челси» 74 обвинения в нарушении регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков с 2009 по 2022 год
55сегодня, 10:20
ЦСКА подпишет Поповича из молодежки «Наполи». Хавбек проходит медосмотр в Москве
28сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Махачкала подпишет защитника «Патриотас» Аларкона за 400 000 евро и выплатит 30 000 евро за прекращение аренды футболиста в «Депортиво Пасто» (Sport24)
19 минут назад
Митрофанов о «Химках»: «РФС возбудил в КДК дело в отношении Садыгова из-за утраты клубом профессионального статуса. Я обращусь в ФИФА для запрета деятельности во всем мире пожизненно»
629 минут назад
«Сочи» расторг контракт с Батыревым и отдал Кожемякина в аренду «Торпедо»
39 минут назад
Мбаппе о семье: «Я попал в поле зрения СМИ в раннем возрасте и не хотел, чтобы затрагивали мое. Брат практически родился знаменитым, он раздавал автографы в 8-9 лет, даже не имея подписи»
154 минуты назад
Жоан Лапорта: «Барселона» привержена защите прав и свобод Каталонии, ее языка и культуры. Мы верны принципам, поддерживающим пламя «больше, чем клуба»
8сегодня, 10:03
«Крылья Советов» отдали Бобра в аренду «Нефтехимику» до конца сезона с возможностью досрочного возвращения
5сегодня, 09:43
Путин – финалистам школьной лиги «Кожаный мяч», приуроченной к 80-летию победы в ВОВ: «Желаю вам новых достижений и всего наилучшего»
9сегодня, 09:43
Мбаппе о том, когда плакал в последний раз: «Когда «ПСЖ» проиграл «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ. Я не играл и чуть не расплакался, потому что был бесполезен»
1сегодня, 09:33
Эссугу выбыл до 2026 года после операции на бедре. Опорник «Челси» травмировался в сборной Португалии U21
5сегодня, 09:29
Йерай о дисквалификации: «После химиотерапии я облысел и начал лечение. Моя жена лечилась почти так же – однажды, когда моих таблеток не было, я принял ее лекарство, не зная, что в нем запрещенное вещество»
сегодня, 09:16