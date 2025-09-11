Васильев о «Зените»: «Доверять молодым игрокам – это утопия. Мне понятна стратегия клуба, у которого стоит цель выигрывать каждый матч. В юбилейный сезон важны победы»

Дмитрий Васильев заявил, что «Зенит» не может опираться на одних воспитанников.

Сине-бело-голубые отдали 21-летнего полузащитника в аренду «Сочи » до конца сезона-2025/2026.

– Следите ли за матчами «Зенита» в этом сезоне?

– Я вообще стараюсь смотреть все матчи РПЛ и конечно же особенно слежу за «Зенитом ». Тем более, что в команде сейчас играют и мои друзья Вадим Шилов и Ярослав Михайлов .

– Не обидно, что клуб отдает в аренду своих воспитанников и покупает дорогостоящих бразильцев? Например, как в случае с вами и Жерсоном.

– Лично мне понятна такая стратегия клуба, потому что у «Зенита» стоит цель выигрывать каждый матч. Понятно, как победы важны для петербуржцев в юбилейный сезон. А Жерсон является опытным игроком, который однозначно поможет команде.

Просто доверять молодым футболистом – это утопия. Конечно, в команде должна быть и молодежь, которой дают шансы. Но вариант уйти в аренду, набраться опыта и вернуться не такой уж и плохой, – сказал Васильев .