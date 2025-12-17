«ПСЖ» впервые в истории выиграл Межконтинентальный кубок. Это первый финал парижского клуба

«ПСЖ» впервые выиграл Межконтинентальный кубок.

Команда тренера Луиса Энрика завоевал трофей, победив «Фламенго » в финале (1:1, 2:1 по пенальти).

Парижский клуб впервые впервые принимал участие в турнире. Это случилось благодаря первой победе в финале Лиги чемпионов (5:0 с «Интером») минувшей весной.

Это шестой трофей парижан в 2025 году.