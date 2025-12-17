«ПСЖ» впервые в истории выиграл Межконтинентальный кубок. Это первый финал парижского клуба
«ПСЖ» впервые в истории выиграл Межконтинентальный кубок.
Команда тренера Луиса Энрика завоевал трофей, победив «Фламенго» в финале (1:1, 2:1 по пенальти).
Парижский клуб впервые впервые принимал участие в турнире. Это случилось благодаря первой победе в финале Лиги чемпионов (5:0 с «Интером») минувшей весной.
Это шестой трофей парижан в 2025 году.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
