  «ПСЖ» впервые в истории выиграл Межконтинентальный кубок. Это первый финал парижского клуба
«ПСЖ» впервые в истории выиграл Межконтинентальный кубок. Это первый финал парижского клуба

«ПСЖ» впервые выиграл Межконтинентальный кубок.

«ПСЖ» впервые в истории выиграл Межконтинентальный кубок.

Команда тренера Луиса Энрика завоевал трофей, победив «Фламенго» в финале (1:1, 2:1 по пенальти). 

Парижский клуб впервые впервые принимал участие в турнире. Это случилось благодаря первой победе в финале Лиги чемпионов (5:0 с «Интером») минувшей весной.

Это шестой трофей парижан в 2025 году. 

