Сафонов сильно выдвинулся с ленточки при ударе Педро в серии пенальти. ВАР проверил эпизод и решил, что вратарь «ПСЖ» не нарушил правила

Действия Сафонова при сэйве в финале Межконтинентального кубка проверил ВАР.

Действия Сафонова при отражении удара в серии пенальти против «Фламенго» проверили на ВАР.

«ПСЖ » победил «Фламенго » (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Российский вратарь сделал четыре сэйва в серии одиннадцатиметровых. Матвей отбил удары Сауля Ньигеса, Педро Абреу , Лео Перейры и Луиса Араужо.

При ударе Педро Сафонов сильно выдвинулся вперед с ленточки.

Этот эпизод был проверен судьями с помощью видеоповтора. В итоге главный арбитр матча Исмаил Эльфат показал, что россиянин действовал в рамках правил.

Напомним, что по правилам голкипер в момент удара должен касаться линии ворот хотя бы одной ногой.

Изображение: кадр из трансляции матча