Сафонов сильно выдвинулся с ленточки при ударе Педро в серии пенальти. ВАР проверил эпизод и решил, что вратарь «ПСЖ» не нарушил правила
Действия Сафонова при сэйве в финале Межконтинентального кубка проверил ВАР.
Действия Сафонова при отражении удара в серии пенальти против «Фламенго» проверили на ВАР.
«ПСЖ» победил «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Российский вратарь сделал четыре сэйва в серии одиннадцатиметровых. Матвей отбил удары Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.
При ударе Педро Сафонов сильно выдвинулся вперед с ленточки.
Этот эпизод был проверен судьями с помощью видеоповтора. В итоге главный арбитр матча Исмаил Эльфат показал, что россиянин действовал в рамках правил.
Напомним, что по правилам голкипер в момент удара должен касаться линии ворот хотя бы одной ногой.
Изображение: кадр из трансляции матча
Что делать с Хаби Алонсо?39573 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости